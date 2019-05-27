Адриан Гурдиш. Самому старому туристу из Франции, с которым работало наше агентство, было 97 лет.

Интервью с французским оттенком с Адрианом Гурдишом. Рубрика Business Influencers. При поддержке Land Rover.

Андриан, мы несколько лет знакомы, и не было встречи, когда разговор бы не заходил о Франции, бизнесе с Францией или активности французских бизнесменов в Молдове. Это же не случайно?

Все очень просто. В 2004-2010 году я жил и учился во Франции. Сначала в лицее города Безье, это на юге Франции, а потом в Марсельском университете Поля Сезана, по специальности бизнес администрирование, финансы и банки.

Но ты ведь не остался во Франции? Более того, по-моему, в Молдове у тебя не одна, а несколько компаний…

Да, так было до прошлого года. В 2010, когда я вернулся в Молдову, мы с братом открыли компанию по микрокредитованию. Через год я открыл рекламное агентство, еще через год занялся декором интерьера и открыл магазин одежды. Плюс в какой-то момент начал принимать активное участие в организации встреч Chisinau Afterworks – неформальных вечеров общения предпринимателей и топ-менеджеров.

Но с прошлого года я принял решение чуть перестроить свою жизнь. Меньше проектов, но больше концентрации. Плюс свободное время и для саморазвития и для правильного выбора будущих проектов. Я купил созданную еще в 2014 году туристическую компанию Voyages-Moldavie.

Судя по названию, турфирма ориентирована как раз на твой любимый французский рынок?

Именно так. Она уже была с историей, с клиентской базой, поэтому и была мне интересна. Вообще, французский туризм в Молдову – ниша достаточно специфичная. Достаточно, например, сказать, что самому старому французу, которого наше агентство приняло уже при мне, было 97 лет, еще три – и сотня. Кроме, собственно, французов, в Молдову приезжает довольно много этнических молдаван и евреев, чьи родители эмигрировали из страны еще в 20-40-е годы.

А направления для туризма?

Зайди на сайт и сам увидишь три направления, которые сформировали еще прежние владельцы компании. Это «Обратно в СССР» - Приднестровье очень интересно для иностранцев, где еще можно найти такую возможность путешествия почти на настоящей машине времени?

Второе направление – это, конечно, винные туры и гастрономия, французы не были бы французами, если бы не интересовались этой темой.

Ну и третье, хоть на сайте «ночная жизнь», я бы скорее назвал туризмом к историческим корням. Это именно те туристы, чьи родители из Молдовы. Они ищут могилы и информацию о родственниках, ищут все еще живых родственников или просто хотят побывать в тех местах, откуда родом их предки.

Ты доволен результатами агентства?

Да. Причем не только как бизнеса, есть и эмоциональная сторона. Со многими туристами я стараюсь провести хотя бы вечер в Кишиневе. Это интересно и как с точки зрения новых деловых контактов, так и со стороны просто человеческого общения. Большинству из них есть что рассказать.

В этом году мы будем расширять список стран, с которыми будет работать агентство. Но тоже с ориентиром на страны, говорящие по-французски -- Бельгию, Швейцарию и французские провинции Канады.

Будешь успевать совмещать эту работу с Chisinau Afterworks?

Мы провели уже 16 встреч, последнюю – 24 мая, где собралось не меньше 50 предпринимателей и менеджеров. Но, как я тебе говорил, я хочу в ближайшие годы больше концентрироваться, поэтому постепенно подключаю к работе с ивентами JCI Moldova.

На прощание, зная, что ты член правления консилиума администрации Французской торговой палаты, можно я отрекламирую тебя как человека, который всегда готов помочь в установлении связей с франкоговорящими бизнесменами в Молдове или с консультантами по организацию бизнеса во Франции?

Можно. Всегда готов помочь в интересном проекте…

Павел ЗИНГАН