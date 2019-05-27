Это Голливуд? Нет, это Кишинев!

|
|
...
|
Общество
На холме на улице Мария Дрэган в столичном секторе Чеканы может появится огромная надпись «Кишинев», похожая на ту, что в Голливуде.
С подобной инициативой выступил экономический агент из Кишинева. Таким образом местные власти намерены увеличивать туристический потенциал столицы.
Однако это не единственная инициатива, призванная оживить облик города.
Вскоре в Кишиневе могут появиться новые места для отличных сэлфи - гигантские солнечные часы, инсталляция «Я люблю Кишинев» и огромная шахматная доска.
- Только у пешки будет высота около двух метров, - рассказал инициатор проекта.
На данный момент эти предложения являются только инициативами. Неизвестно, будут ли они осуществляться и, если да, то какие ресурсы будут для этого использованы, передает TV8.
Рекомендуем
Обсуждение новости
|