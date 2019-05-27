Это Голливуд? Нет, это Кишинев!

На холме на улице Мария Дрэган в столичном секторе Чеканы может появится огромная надпись «Кишинев», похожая на ту, что в Голливуде.

С подобной инициативой выступил экономический агент из Кишинева. Таким образом местные власти намерены увеличивать туристический потенциал столицы.

Однако это не единственная инициатива, призванная оживить облик города.

Вскоре в Кишиневе могут появиться новые места для отличных сэлфи - гигантские солнечные часы, инсталляция «Я люблю Кишинев» и огромная шахматная доска.

- Только у пешки будет высота около двух метров, - рассказал инициатор проекта.

На данный момент эти предложения являются только инициативами. Неизвестно, будут ли они осуществляться и, если да, то какие ресурсы будут для этого использованы, передает TV8.