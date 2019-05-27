Дачников предупредили – гадюк убивать нельзя

Экологи напомнили, что гадюка обыкновенная занесена в Красную книгу области, и ее уничтожение грозит штрафом: до 3 000 – для физических лиц, до 30 000 рублей – для должностных лиц и до 200 тысяч рублей – для юридических лиц.

При этом в ведомстве уточнили, что гадюки по своей природе не агрессивны и при появлении человека стараются удалиться.

«Напасть они могут только в случае неожиданного появления человека или провокации с его стороны», – уточнили в Минэкологии.

Кроме того, экологи напомнили, что гадюки любят селиться в старом дачном хламе, на мусорках, осушенных торфяниках, полосах отчуждения вдоль железных дорог и вокруг линий электропередачи – там, где встречаются мыши, которые входят в рацион змей. Поэтому важно разобрать на участке завали стройматериалов и прочие ненужные вещи, которые могут стать укрытием для рептилий

«Если обнаружили гадюку на участке – не приближайтесь к ней ближе, чем на 20 см, – советуют экологи. – Оставьте ее в покое, и она сама уползет подальше от людей».

«Если человека все-таки укусила гадюка, нужно дать ему антигистаминный препарат для профилактики аллергической реакции и зафиксировать укушенную конечность. После этого пострадавшего необходимо срочно доставить в больницу, где медики проведут дезинтоксикацию, введя противозмеиную сыворотку», – посоветовали в Министерстве экологии.

В Молдове, такой же подход...