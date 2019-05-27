Срочно! Импортеры нефтепродуктов грозят оставить Молдову без топлива!

По их словам, они терпят серьезные убытки из-за «заморозки» тарифов, но на самом деле это один из самых прибыльных бизнесов в стране.

Группа нефтяных компаний Молдовы распространила пресс-релиз, в котором предупреждают, что если не прекратится давления на экономических агентов, которые импортируют и продают нефтепродукты, Молдову ждет дефицит топлива.

Они утверждают, что недавнее повышение цены на топливо на 1 лей, было продиктовано ростом цен на внешних рынках и падением национальной валюты.

По словам импортеров в течение почти года государственные учреждения посредством судебных инстанций потребовали заморозить цены на бензин и дизельное топливо, а импортеры понесли серьезные убытки за этот период. Сейчас они хотят эти убытки погасить.

Что касается убытков, то компании лукавят. В Молдове импорт топлива один из самых прибыльных бизнесов. Именно поэтому и растут заправки как грибы после дождя. Важным фактором для формирования цены на бензин является акциз. Так вот, в Румынии он в ТРИ(!) раза выше, чем в Молдове. И если отнять величину акциза, то на сегодняшний день цена на бензин в Молдове выше, чем в Румынии на 10-15 процентов, сообщает Телеграм-канал «Банановый помидор. Молдова-Приднестровье».

Кстати, недавно было проведено исследование, которое показало, что в Молдове на одну заправку приходится продажа примерно 3-5 тонн ГСМ. В Румынии это 15 тонн(!) В Европе порядка 25. Нигде в мире нет такого числа заправок как в Молдове, только в Кишиневе 183 (!) заправки.

И после этого они говорят, что у них большие издержки. Так издержки от того, что одна заправка продает очень мало топлива! Любое производство эффективно, если загрузка мощностей составляет более 60%, а если ваша загрузка – 20%, тогда дело становится убыточным. Но в Молдове, это все равно выгодно.

ПАВЕЛ МУНТЯН