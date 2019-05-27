Игорь Додон: Формирование коалиции провалилось из-за позиции блока ACUM

Президент страны назвал виновных.

В том, что спустя более чем три месяца после парламентских выборов так и не появилась коалиция, которая могла бы смести демократов с политической сцены, повинен блок ACUM, уверен президент Молдовы Игорь Додон. Имея меньшее количество мандатов и меньший уровень поддержки среди населения, да к тому же составленный из двух частей, которые имеют разногласия, ACUM, тем не менее, возомнил себя самым важным, благородным и качественным формированием в стране и начал навязывать потенциальным партнёрам свои условия.

- Они виноваты в провале переговоров, так как выставили заведомо невыполнимые условия, потребовав предоставить им всю власть в стране. Правые убеждены, что социалисты, которые победили на выборах, получив 35 из 101 мандата в парламенте, должны проголосовать за назначение на все ключевые посты в парламенте и правительстве представителей ACUM, которые контролируют 26, а сами остаться в стороне, - пояснил президент.

Глава государства считает, что отчасти в этом виновата грызня внутри самого ACUM - у Санду и Нэстасе разные видения ситуации, первая категорически не приемлет сотрудничество с партиями, которые имеют выход на Москву - так диктуют американцы, стоящие за спиной Санду. В то же время Нэстасе более гибок в этой ситуации, имея другой взгляд на вещи, из-за чего и возникают разногласия.

- Как президент, я сделал все возможное, чтобы помочь им договориться, несмотря на постоянные оскорбления в мой адрес. Последней каплей стало выступление лидеров блока против святого для нас праздника - Дня Победы. Чего только стоит заявление Санду и ее коллег, что "в этой войне нет победителей", их призывы к ликвидации молдавской государственности, объединению с Румынией, антироссийские лозунги, с которыми они выступают. Я убежден, что будущее правительство должно наладить отношения с Россией, которые охладели при прежней власти, которая проводила антироссийскую политику. Спасать ситуацию приходилось мне, но так не должно быть. После провала этих переговоров, который произошел по вине ACUM, в оставшиеся несколько дней остается теоретическая возможность избежать досрочных выборов. При условии, что парламент изберет спикером лидера победивших на выборах социалистов Зинаиду Гречаный. У других кандидатов, кроме Гречаный, просто нет шансов быть избранными на этот пост, - считает глава государства.

Досрочные выборы Додон считает нежелательным сценарием:

- Если партии не договорятся, я запрошу Конституционный суд об основаниях для роспуска парламента. Эти досрочные выборы обойдутся примерно в 100 млн леев, которые нужно будет выделить из госбюджета. Если они не изменят существенно расклад в парламенте, и прошедшие в него партии не договорятся, это грозит разрухой для страны, - добавил Додон.

Ранее Додон уже сделал обращение в Конституционный суд, намереваясь уточнить, с какого момента ведётся отсчёт трёхмесячного срока недееспособности парламента - с 9-го марта, когда депутатам вручили мандаты, либо с 21-го, когда прошло учредительное заседание парламента.