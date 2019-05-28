Токсичная встреча Владимира Зеленского и Игоря Додона (президентов Украины и Молдовы) просто не имеет смысла, - считает редактор украинского издания «Европейская правда» Сергей Сидоренко.

Как передает агентство «ИНФОТАГ», в своей статье «Молдавская ловушка для Зеленского» он отметил, что «"Игнор" в адрес Додона (от предыдущего президента Украины – «И.») Порошенко – это не ошибка, не прихоть и не самодурство: этот молдавский политик – наиболее лояльный Путину президент на постсоветском пространстве».

«Самая известная (но не единственная!) претензия к Игорю Додону – это содержание его заявлений. Прежде всего – по Крыму. Второе – это его дружба с Путиным и зависимость от российского босса. И третье – это степень влияния Додона на реальную политику в Молдове. Или, точнее, полное отсутствие этого влияния, помноженное на де-факто международную изоляцию президента этой страны», - отметил автор.

По его словам, «Додон в Молдове не решает ничего».

«В Молдове у президента – не больше прав, чем у короля в конституционных монархиях. Он не может даже ветировать законы, не может распускать парламент, не может блокировать назначение правительства и т.п. Игорь Додон не является самостоятельным игроком, это признают даже его соратники-социалисты. Это, кстати, феномен, о котором можно написать отдельную статью: молдавские политики не считают чем-то странным или неприемлемым признавать, что судьбу государства решают "где-то там, за границей". Политикам из партии Додона это свойственно больше всего. Свой центр притяжения они также не скрывают, это – Кремль», - считает обозреватель.

Он уверен, что «в посольстве Украины в Молдове (то есть среди тех, кто ежедневно сталкивается с тамошней реальностью) не найдётся ни одного дипломата, который порекомендовал бы Зеленскому помириться с ним».

«Додон – это откровенно антиукраинской, пропутинский, изолированный в мире политик без полномочий. Стоит ли Зеленскому выполнять договоренности о встрече с Додоном, несмотря на токсичность этого персонажа? А может, стоит спросить совета у украинских дипломатов и экспертов, которые говорят, что Додон по крайней мере должен извиниться за свои многочисленные заявления? Ответ, казалось бы, очевиден, но очень важно услышать его от Зеленского», - заключил автор.

Как уже сообщало агентство «ИНФОТАГ», президент Игорь Додон разговаривал по телефону с Владимиром Зеленским за несколько дней до его инаугурации. Президент Молдовы сообщил о том, что в ближайшее время состоится его встреча с президентом Украины. Однако, на церемонию инаугурацию в Киев Додон приглашен не был.