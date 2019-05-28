При поддержке США готовится "большое возвращение" Плахотнюка в публичную политику

В ближайшее время при поддержке США готовится "большое возвращение" Влада Плахотнюка в публичную политику, считает эксперт портала Regional Trends Analytics Сергей Астахов.

Как передает "ИНФОТАГ" он отметил в своем исследовании, что "исчезновение лидера Демпартии с экранов - театральная подготовка к очередному акту политического шоу".

"Ситуацию в Молдове зарубежные партнеры в Вашингтоне и Брюсселе изначально отложили на более поздний срок, чтобы вернуться к ней после выборов на Украине, - сказал эксперт. - Все это время в отношении Влада Плахотнюка действовал негласный запрет на резкие "телодвижения" вроде покупки депутатов или попыток "по живому" перекроить парламент еще на этапе подсчета голосов. И в прошедшие месяцы Плахотнюк постарался показать, что происходит, когда Демпартия не вмешивается в политический процесс в стране. Результаты, по задумке команды олигарха, должны показать, у кого в Молдове достаточно мужества для руководства "насквозь коррумпированной, бедной и плохо управляемой постсоветской окраиной".

По его словам, "залогом будущего успеха ДПМ может стать и откровенный шантаж населения": "Рост цен на топливо и продукты питания - недвусмысленный сигнал, что без Плахотнюка во власти может быть еще хуже, чем с ним. Гнев общества пытаются направить на лидеров правой оппозиции и социалистов, которые не сумели договориться о коалиции в парламенте. Жителям Молдовы навязывают выбор между Плахотнюком и социальным взрывом. Что выберут они, разочаровавшись в оппозиционных партиях?".

Политолог считает, что первые сигналы "возвращения" уже проявились: "Статья конгрессмена США Марквейна Малина в The Hill о том, что Демпартии и блоку ACUM нужно объединиться во имя борьбы с угрозой из Москвы, появившаяся на днях, подтверждает, что демократы ни на день не останавливали переговоры с лоббистами и союзниками в США. В ближайшие месяцы можно ждать еще более прямой поддержки Плахотнюка из Вашингтона".

По его мнению, в таких условиях у блока ACUM и ПСРМ все еще "остается возможность в последний момент повернуть маховик событий вспять, чтобы изменить настоящее и будущее Молдовы".

"Для этого и Брюсселю, и Москве следует приложить максимальные усилия, чтобы выправить ситуацию и поддержать своих протеже в молдавской политике. Возможно, именно здесь откроется окно возможностей для охлаждения ситуации во всей Восточной Европе и перезапуску российско-европейского диалога. В противном случае, логика противостояния будет продолжена, а Молдова очень скоро окажется исключительной зоной интересов Вашингтона и соседнего Бухареста", - заключил эксперт.