Когда вернут киоски прессы на центральные улицы и в парки Кишинева?

Третий год на центральных улицах молдавской столицы нет киосков прессы. Руководители предприятий, распространяющих газеты, журналы и другие товары, собрались на общественные слушания, которые организовали муниципальные советники ПСРМ совместно с главным управлением торговли, общественного питания и оказания услуг примэрии. Тема: разработка концепции размещения киосков продажи прессы и цветов.

Торговать в центре можно, но продаж нет

Кишиневский муниципальный совет 5 февраля нынешнего года отменил запрет на размещение киосков прессы в исторической зоне столицы, в парках и на центральных улицах. Руководители предприятий по распространению прессы недоумевают: почему спустя более трех месяцев после отмены запрета ничего не сделано?

В ходе обсуждения вспомнилось: были пресс-конференции, были акции протеста против сноса киосков, наконец, было принято решение МСК. Но до сих пор нет решения об утверждении модели киоска, неизвестно, кто будет производить эти сооружения, совет не утвердил решение об утверждении мест размещения киосков. Все это предусматривал утвержденный регламент.

Необъятные возможности экс-примара задушили традицию

С 2017 года из центра столицы убрали 30 киосков прессы, часть перенесли в отдаленные районы. Многолетняя традиция горожан покупать по утрам газеты со свежими новостями убита бывшим примаром Дорином Киртоакэ.

Именно он, будучи во главе муниципия, принял решение о сносе киосков в центре Кишинева от улицы Пушкина до улицы Чуфля, на бульваре Негруцци и Пяца Гэрий в связи с ремонтом улиц. Попытки получить решение на размещение киосков прессы, убранных с проспекта Штефана чел Маре, в других местах, ни к чему не привели - отказывали претуры.

До 5 июня может появиться план размещения газетных киосков

Модератор встречи, председатель фракции ПСРМ в МСК Динарий Кожокару остановился на роли совета в принятии решений по развитию города.



«Мы принимаем решения во благо горожан, - сказал он. - Контроль за их исполнением – обязанность примара. Исходя из информации, которую я получил во время слушаний, понятно: примар не заинтересован в том, чтобы на улицы вернулась пресса».

Глава фракции сообщил, что 5 июня на вторых слушаниях представители главного управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений примэрии представят проект стандартных киосков, которые будут установлены в Кишиневе вместо существующих, а также список улиц, где можно торговать журналами и газетами. Будет и формула подсчета необходимого городу количества киосков.

«После того, как будет известно, сколько киосков всего должно быть, проведем тендер с участием экономических агентов, и далее они смогут работать по регламенту», - сказал Кожокару.

Нетрадиционное предложение чиновника примэрии

Глава управления торговли, общественного питания и оказания услуг примэрии Марчел Замбицки считает, что спор между чиновниками и предпринимателями разрешит коммерческий спрос.

«Продажей прессы могут заняться супермаркеты, средняя стоимость газет будет включена в стоимость покупки, и каждый покупать сможет выбрать газету по вкусу, - предложил он. - Мы видим свою задачу в том, чтобы расположить места продажи так, чтобы было удобно горожанам. Наш регламент утвержден на сегодня и на будущее».

В будущем многое может измениться. Но почему те, кто не интересуются новостями, должны платить за то, чтобы другие могли в супермаркете бесплатно взять газету, цена которой будет заложена в стоимость покупки?

Советники ждут предложений

«Задача МСК - утвердить план размещения киосков прессы на основании действующих норм, - отметил советник ПСРМ Александр Одинцов. – По регламенту архитектура киосков должна быть трех видов: для парков, для исторического центра и для остальных улиц. Предложения должны поступать от предпринимателей и от чиновников мэрии. Почему до сих пор их нет - непонятно. Определять места продаж нужно совместно с претурами, с предпринимателями и с горожанами».

Десять«европейских» проектов киосков

Специалист частного архитектурного бюро Инна Сава представила десять проектов киосков. Их уже можно воплощать в жизнь.

«Специалисты архитектурного бюро проанализировали более 200 европейских вариантов киосков для прессы, - отметила она. - Создали десять макетов, которые уже готовы к утверждению и воплощению. Дело за организаторами».

Нет юридических препятствий

На слушаниях появилась информация о том, что против решения о снятии запрета на размещение киосков прессы в исторической части и в центре Кишинева выступило кишиневское территориальное управление госканцелярии.

Глава юридического управления столичной примэрии Валерий Богдан отметил, что действительно госканцелярия направила запрос в мэрию с целью выяснить, не было ли нарушений при принятии решения на заседании совета.

Последовал ответ примэрии госканцелярии, но юридический отдел не получал уведомления и не знает, был ли подан иск в суд с целью отменить утвержденное решение. Такого иска нет, подтвердил секретарь примэрии Андриан Талмач.

Кто еще найдет причины не выполнять решения и регламент, утвержденные муниципальными советниками?

Марина ТИМОТИНА