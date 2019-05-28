Винзаводы получат возможность привлечь туристов за наш счет

Туристические направления Кишинева можно будет посещать на троллейбусе. Национальная ассоциация приемного туризма Молдовы в партнерстве с Управлением электротранспорта обсуждает идею партнерства для запуска двух маршрутов, которые соединят несколько туристических достопримечательностей города.

Исполнительный директор НАПТМ Наталья Цуркану сказала для IPN, что туристические туры на троллейбусе будут организованы в выходные дни. Троллейбусы начнут маршрут от Винзавода ATU, недалеко от Кишиневского международного аэропорта, и продлятся до Винзавода Крикова.

В каждом троллейбусе будет гид, который будет рассказывать туристам об архитектурных памятниках и других туристических объектах. В течение максимум трех недель будет объявлен испытательный период, в течение которого поездка будет бесплатной. Если тестирование пойдет хорошо, в начале июля туры будут официально запущены, а также будет установлена стоимость билетов.