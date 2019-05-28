В озере парка "Валя Морилор" превышен уровень азота

Озеру "Валя морилор" грозит экологическая катастрофа. В нем начался замор рыбы. На днях специалисты получили результаты лабораторного анализа качества воды. Они показали высокий уровень азота и недостаток кислорода.

Прохожие говорят, что давно заметили мертвую рыбы в озере. "Люди выбрасывают в озеро мусор, поэтому такое и происходит. Мы должны быть более ответственными. Не мусорить, где попало."

"Проблема в тех, кто мусорит. Кроме того, власти должны проверять, кто подключён к канализации и уходят ли отходы в озеро. Думаю, проблема в этом." В Зеленхозе обещают решить проблему. В ближайшее время намерены провести чистку озера.

"Уровень фосфора в воде увеличен, немного увеличен и уровень кислорода, потому что сейчас тепло и водоросли развиваются. Но не могу сказать, что до такого уровня, чтобы происходил замор рыбы. На днях еще раз сделаем анализ воды. Нужно понять причину", - сказал глава Зеленхоза Сергей Карп.

Власти отмечают, что замор рыбы обычно происходит во время нереста. Озеро в парке "Валя морилор" занимает 34 гектара. В 2006 году его осушили. Процесс чистки и возрождения занял пять лет.