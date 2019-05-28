Президент Молдовы отправляется в Казахстан, где встретится с лидерами ЕАЭС

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Политика
Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации.
Президент Молдовы Игорь Додон отправляется с двухдневным рабочим визитом в столицу Казахстана, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
"В Нур-Султане планирую провести двусторонние встречи с лидерами ряда стран-членов ЕАЭС", - написал Додон на своей странице в соцсети Facebook.
Отправляюсь с двухдневным рабочим визитом в столицу Казахстана, где 28-29 мая пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета.
В Нур-Султане планирую проведение двусторонних встреч с лидерами ряда стран-членов ЕАЭС.
Напомню, что Республика Молдова получила статус наблюдателя в Евразийском Экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации. Сотрудничество между РМ и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего Меморандума в апреле 2017 года.
Он напомнил, что республика получила статус наблюдателя в Евразийском экономическом союзе в мае 2018 года благодаря единогласной поддержке стран-членов организации.
"Сотрудничество между Молдовы и ЕАЭС началось с момента подписания соответствующего Меморандума в апреле 2017 года", - добавил президент республики.
В столице Казахстана, Нур-Султане, 29 мая состоится юбилейный саммит глав государств стран ЕАЭС. Встреча на высоком уровне приурочена к двум датам – 25-летию идеи Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора ЕАЭС.
ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с первого января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Это объединение действует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок — со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.
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