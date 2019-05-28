Хватит жалеть подонков: В Молдове всех насильников и педофилов надо в тюрьмах давать на растерзание маньякам

Чем толерантнее мы относимся к изуверам, тем больше шансов столкнуться с ними лицом к лицу.

Я читаю криминальные сводки и все больше впадаю в ступор. Изнасиловали и выкинули с 7-го этажа несовершеннолетнюю, сосед изнасиловал 12-летнюю девочку, отчим – пятилетнюю дочь. И такое происходит все чаще – изо дня в день, из года в год. Такое ощущение, что насильники, дружно поехав крышей, вышли на свою зверскую массовую охоту.

Но больше всего, конечно, злит реакция части общества. Вы прочитайте комментарии под заметкой о девушке, выброшенной с с балкона многоэтажки: там довольно приличная часть откликов совершенно неожиданная – мол, проститутка получила по заслугам, раз такую профессию себе выбрала. И вот уже пошли разговоры, что и дело затягивается специально: дескать, подозреваемые в изнасиловании пытаются «договориться.

Я, скорее всего, сейчас даю возможность грантоедам, зарабатывающим на толерантности, поиметь и с этой заметки пару сотен евро, но мне кажется, что уже очень давно насильников и педофилов пора вполне официально отдавать на растерзание в тюрьмах маньякам.

Если они не боятся ничего больше, если смертная казнь у нас отменена, то почему мы должны этих скотов кормить, когда они находятся за решеткой? Мне, как отцу малолетних детей, душу будет греть тот факт, что их никчемная жизнь превращена в ад. Глядишь, у кого-то из потенциальных насильников, прежде, чем он пойдет на свое грязное дело, что-то щелкнет в мозгу, и он остановится в последний момент.

Ну, а пока мы имеем, что имеем. Наша давняя заметка о том, что как-то не по-людски и неуместно устраивать в тюрьмах для особо опасных преступников театральные костюмированные представления – «чтобы как-то развлечь, чтобы не дать им почувствовать себя одиноко, чтобы они продолжали осознавать себя членами общества», вызвала протестную реакцию у тех, кто на толерантности зарабатывает: «Они тоже люди!» Да к чертям собачьим, граждане – это ведь те самые насильники! Это те, кто однажды может встретить вашего ребенка в подворотне и решиться на страшное. А мы им за это роль Ромео или Отелло в тюремном театре? Мы им за это «не чувствуй себя одиноко, господин насильник»?

Вы уверены, что мы движемся в правильном направлении? Понятно, что деньги, понятно, что хочется по тренингам кататься, но, вот, честно – уверены? Я – нет.

А что касается функции пенитенциарных заведений — не только наказывать, но и перевоспитать преступников, чтобы выйдя из тюрьмы, они стали нормальными членами общества, в эту возможность поверить еще сложнее, чем в то, что насильникам нужно создавать нормальные условия жизни. Разве людей, совершивших такие страшные деяния, можно исправить чем-то прекрасным?

Как вы считаете?

РОМАН ВЛАДИМИРОВ