Интересное Ты не нищуган, ты – ультрамодный: как мировые дизайнеры черпают идеи из жизни таких стран, как Молдова Если вас мучает вопрос о том, как щегольски одеваться, как сделать стильный дизайн дома, то можете не переживать – теперь не вы бегаете за модой, а она за вами. Прошли те времена, когда моду диктовали дизайнеры. Они придумывали, а мы им верили. Нас больше и мы, наконец-то, победили. Дизайнеров, конечно, не перестало существовать в одночасье, просто у них закончились идеи. И они пошли в народ за новым взглядом на одежду и интерьеры. Это хорошо, прежде всего с той стороны, что, наконец-то, узаконили всё то, что мы видим на наших согражданах. Диктатуры моды нет – каждая Тетя Лида теперь модница, а дядя Вася – как не с огорода пришел, а с подиума спустился. В наше время можно носить шлепанцы с костюмом, заячью шубу с кушмой и даже красное с синим и желтым. Есть бренды, одежда которых — очень явное влияние вкусов простого народа. Сегодня выдумки модельеров не так часто расходятся с реальностью районной жизни. Вот настоящая демократия, а не это всё, что нам подсовывают. Сейчас, конечно наш молдавский квазиэлитарный мир моды разобидится, и на ближайшем модном показе молдавских дизайнеров закидает меня канапе, но я все равно продолжу. Мир моды пришел к том, что по факту очень сложно понять, человек стильно одет или же он просто гопник. Только в Молдове еще не поняли, что уже никто не обращает внимание на носки с сандалиями и спортивную одежду на официальные мероприятия, а продолжают хотеть быть Грейс Келли или Дэниелом Крейгом. Начнем самого популярного «фу», за которое позорили наших молдавских мужчин не годами, а десятилетиями. Это модно, если ты Дэвид Бэкхэм. Фото: СОЦСЕТИ Носки в сандалиях и шлепках Откуда пошло у нас? Мужчины так одевались всю жизнь, потому что так их одевала мама. Носки в сандалиях – это поступок послушного мальчика детсадовского возраста: мама выдала – он надел. Некоторые психологини вообще считают, что с мужчиной надо говорить так, как с ним говорит мама. Они слышат только тон и интонации, привычные с детства. Неистребимые носки в сандалиях, тому запоминающийся пример. А сегодня, когда колющее глаза сочетание вытащили в высокую моду, это банальное удобство для мужиков, которым плевать, что от них воротит нос какая-то, ему ненужная, бабёнка (слово из его мира). Ну и Дэвид Бэкхем (смотри фото) в этом смысле мужик, который хочет удобства, а вашего восхищения, девочки. Турецкие носки, китайские шлепанцы, молдавские сандалии – это нормально. Угадайте это известный дизайнер одежды Сандро Масманиди или прохожий? «Рыболовные сети» Откуда у нас пошло? В 70-х очень любили «кроше» и всякие другое вязания на телах мужчин и женщин. Зимой тепло, а летом продувает сквозь дырочки. А еще очень хотелось быть самым стильным в пустом советском магазине «Марица». Были времена, когда бабушка или соседка не связала тебе дырявую кофточку, всё – ходи не модная. Дизайнеры и это умудрились вытащить на помост. Хотя, может я зря так на бабушек то, может модельеров вдохновил Валерий Леонтьев – самый преданный пользователь сеточек на голое тело за последние 30 лет, а наши маршруточники за ним повторяют. Если вы надели шорты поверх лосин и сверху дырявую вязанную кофточку, то вы – житель Нью Йорка или Страшен. Какая разница, если ты стильный. Спортивные костюмы с золотом Откуда это пошло у нас? Это еще с тех времен, когда у каждого обеспеченного человека в гардеробе был обычный спортивный костюм и нарядный спортивный костюм, а золото с пальцев, ушей и шей не снимали ни при каких обстоятельствах. А теперь-то что, вон – рэпер без такого стайла надо еще проверить насколько заслуживает звания «рэпер». Девицы в клипах на наглухо застегнутую мастерку вывешивают миску золота. Так что, заканчиваем закатывать глаза на старшую сестру мужа соседки, которая поехала на шашлыки в лампасах и цепочках с иконками. Увесистые золотые украшения со спортивным костюмом: вы или сутенер, или «гопарь», или модник, который по-своему интерпретировал коллекцию «весна-лето». Риана - наш человек, сразу видно. Фото The Daily Beast Дура, шапочку не забыла Шапки у нас любят. Особенно бабушки и мамы. Они же за нас переживают, заботятся, чтобы не заболели - "Шапку надел?" Но поколение, которым сейчас около 40 снимали шапку за углом, когда маме с балкона не видно. Уши синие, нос красный, зато не в дурацкой шапке. Но теперь-то, чем шапка страшнее, тем ты моднее. Подростки эти шапки не снимают, называют их "бини". Она делает голову, похожую на фасоль. У нас, конечно, таким шапочкам придумали более пошлые названия, из-за этой самой натянутости. Келли Осборн (справа) идет на Ряца Чентралы. Фото the news and blogs Сумка в клеточку, друзья в полосочку Тех, кто помогает покупать одежки, тем, кто считает, что у него нет вкуса и он не чувствует актуальности трендов, называют байерами. Скупщики, по-нашему. Так вот, когда говорят про эту невиданную у нас зверушку, то сразу представляют, как она водит клиентуру по дорогим бутикам. Я сейчас не про «Джамбо» или «Элат», а про «Прада» и «Шанель», других вы все равно не знаете. Говорят, мол, эти байеры никогда не ходят на рынки. Эти наглые товарищи всегда начеку! Они предлагают элите погрузится в непривычную среду обычной человеческой жизни по средствам моды. Например, носить сумку в клеточку, такую удобную при переезде с квартиры на квартиру. Очень годно для всяких Кардашьянов. На показе никто не отожмет айфон, фингал не поставит, а ощущение, что погуляла по Чеканам. Сумочки, как и другая имитация товаров с «Толчка» производят высокого качества и по недосягаемой цене. Доставайте упрятанный бабушкин ковер и вешайте его обратно. Фото yandex.ru Ковер на стене Откуда у нас пошло? Говорят, из советского прошлого. Врут. Холодные стены утепляли тканями всегда. Сейчас в городах за ради моды на голый, минималистичный дизайн предпочитают отворачиваться к стылой стенке, но ни за что не повесят шерстяной бабушкин ковер. Развесили картины – непонятную мазню с лебедями. Итальянские и испанские интерьеры для нашего климата не подходят, бросьте стеснятся и вешайте на стену ковры. Нам дизайнеры сначала запретили, а теперь разрешили. Ковер на стене – это сегодня, как картина Ван Гога. Есть настоящий Ван Гог? То-то. Повесьте лучше настоящий хороший ковер вместо ваших лебедей. И вообще, настоящего модника и дом настоящего модника всегда можно вычислить по собственному стилю. Именно наличие своего стиля, а не слепое следование веяниям моды выделяет стильного человека. Хотя, может ну их эти носки в сандалиях и ковры на стенах, раз теперь это модно и есть у каждой голливудской выскочки?

kp Наш канал в Telegram Количество просмотров: 112 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости