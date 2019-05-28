«Устала молчать, чтобы твоему ребёнку не было хуже»: в Бельцах лор выставил из кабинета женщину с ребенком

В бельцкой консультативной поликлинике произошел конфликт – история вполне обыденная, если бы речь не шла о 3-летнем ребенке, у которого болело ушко.

О конфликте, который произошел в кабинете врача, рассказала мать девочки, Марина Постован. Специалист-отоларинголог, к которому они пришли на прием, отказала им в консультации и не стала осматривать ребенка на основании того, что мать, по ее мнению, вела себя грубо, пишет esp.md.

Инцидент произошел 14 мая. Марина пришла с дочкой в консультативную поликлинику к лор-врачу Веронике Врабие. Записана заранее она не была, поэтому им пришлось стоять в общей очереди с 12 до 14:30. По словам женщины, перед ней вне очереди вместе с другими пациентами в кабинет вошла женщина без ребёнка. После того, как пациенты вышли, она осталась внутри, просидев там достаточно долго.

- Она сидела там полчаса, а вся очередь ждала. Когда она вышла, я сказала: «Как вы можете столько сидеть, когда в коридоре ждут дети? Они голодные, усталые». Женщина ничего не ответила.

Когда я вошла в кабинет и начала объяснять причину, по которой пришла с дочерью, врач не стала меня слушать. Она обвинила меня в том, что я начала выяснять отношения с её кумой, которая работает в банке, оплатила ей кредит и принесла документы. Врач сказала: «Я вообще могу вас не принять. Здесь я решаю, что делать и как». В результате она так и сделала. Посмотрела моё направление, положила на стол и предложила мне выйти из кабинета, причём в довольно грубой форме. Она открыла дверь в коридор и сказала: «Забрала ребёнка и вышла!». Меня это возмутило. Я не пришла к ней домой. Я пришла к врачу в поликлинику. Я стала требовать, чтобы осмотрели ребёнка или дали письменный отказ. Ребёнок ни в чём не виноват. Он только знает, что у неё болит ушко. Ей всего три года. Причём тут она? Я сказала, что буду жаловаться. На что получила ответ, что ей всё равно, и могу жаловаться кому угодно. Я решила, что ни за что не оставлю такого отношения к моему ребёнку, которого врач так и не осмотрел, - рассказала Марина.

Женщина отправилась к заведующей поликлиникой. Та пригласила врача и попросила её сдерживать эмоции и не повышать голос, а личные проблемы решать после рабочего дня. На что врач только ответило, что «значит, мы – не её пациенты, и между нами нет феромонов».

Заведующая поликлиникой организовала консультацию у другого специалиста. Ребенка все же осмотрели и, не обнаружив ничего страшного, назначили лечение. Жалобу Марина писать не стала, а только оставила свой номер телефона в надежде, что врач просто извинится. Не дождавшись этого, возмущенная мать написала официальную жалобу, а еще через день пришла в поликлинику с журналистами.

Однако к тому времени у врача уже была своя версия конфликта – по ее словам зашедшая без очереди женщина, просидевшая у нее в кабинете полчаса, – это мама ребёнка, которому необходима срочная операция. Она принесла часть анализов и получила новые назначения. При этом врач извинилась за своё поведение.

- Извинения приняты, но так поступать нельзя. Из меня сделали мать-истеричку, которая долго стояла в очереди, а потом разнервничалась. Причина совсем в другом. Мой ребёнок, хоть и маленький, видит, как меня выставляет из кабинета врач. Потом это сделает кто-то ещё, и она запомнит. Врач поступила неправильно. Я устала. Что бы ни происходило, везде нужно молчать: в садике, в школе, чтобы твоему ребёнку не было хуже. Хочу, чтобы и другие мамы не боялись защитить своего ребёнка. Что дети увидят, такими будут и сами. Когда я буду старой, они тоже должны меня защитить, - заявила Марина.

На «Горячей линии» Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, куда позже позвонила женщина, ей ответили, что сам факт неоказания медицинской помощи ребёнку врачом поликлиники является большим нарушением и требует разбирательства.

Однако при дальнейшем разбирательстве этого инцидента с участием журналистов врач Вероника Врабие сказала, что в своих действиях не усматривает нарушений. По ее убеждению, врач обязан принять только пациентов по записи, а дети до и после операции или рентгена проходят без очереди.

- Именно так поступила мама ребёнка, которому предстоит срочная операция. Она зашла вместе с пациенткой на 13.20. У нас есть камеры. По ним всё можно посмотреть. Я проконсультировала пациентку, её зарегистрировала медсестра. Что касается кредита и кумы, то мы – не родственники. Мы действительно знаем друг друга, потому что я лечу её ребёнка. У меня нет кредитов. Мама, написавшая жалобу, говорила, что ребёнок был с сильными болями, но это неправда. Визуально я видела, что ребёнок спокоен, активен. И если она требует, чтобы всё было по правилам, то я должна принимать пациентов только в том случае, если они записаны заранее. При этом я должна пренебречь теми, кто готовится к операции или выписался из больницы. Я слышала скандал в коридоре, сказала, что вы не должны были так кричать. Если вы с таким настроем приходите, это неправильно. Но больше всего меня возмутило, что эта женщина оскорбила меня и назвала хамкой. Только после этого я повысила голос. У меня никогда не было конфликтов с родителями детей. Наоборот, отношения всегда были дружескими. Впервые сталкиваюсь с такой ситуацией. Я не знаю, правильно ли я поступила, но я не буду осматривать больного, если меня будут оскорблять. Я попросила прощения, потому что вижу свою вину, - объяснила Вероника Врабие.

Как сообщил журналистам заведующий юридическим отделом больницы Валерий Былич, начата внутренняя проверка на основании жалобы Марины Постован и письма из Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

- По закону у нас есть до 30 дней, чтобы разобраться в данной ситуации. Мы уже начали внутреннее расследование, взяли объяснение с доктора Врабий. Предприняли первые шаги, предусмотренные Трудовым кодексом. Более того, сегодня утром приходила пациентка, которая присутствовала при конфликте. Она подтверждает, что принесла результаты анализов во время своего обеда, который длится с часу до двух. Она также говорит, что была в кабинете доктора 5-7 минут. Пациентка просит администрацию больницы быть объективной и утверждает, что г-жа Постован вела себя агрессивно. Она готова поддержать доктора,- сообщил Валерий Былич.

В этой ситуации трудно принять однозначно одну из сторон. Да, специалистов и вообще врачей в стране крайне мало, и им приходится принимать десятки больных, не всегда настроенных доброжелательно. Однако кому из нас не приходилось наблюдать, как в очередь к врачу втискивается кто-то из «своих» и зависает со своими «крайне важными» проблемами. К тому же зачастую запись к специалисту производится на несколько дней, а то и недель вперед, и что при этом делать матери с жалующимся на боли ребенком? В этой связи хотелось бы задать вопрос тем, кто бросится оправдывать врача, кстати, давшего клятву Гиппократа, а как бы они сами повели себя, если бы речь шла об их ребенке?