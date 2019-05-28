Уровень загрязнения воздуха в Кишиневе встревожил экологов

Уровень загрязнения воздуха в Кишиневе, согласно данным Государственной гидрометеорологической службы, достиг отметки «высокий» и «очень высокий».

Эта информация крайне встревожила и напугала экологов. В понедельник группа гражданских активистов, обеспокоенных состоянием окружающей среды в столице, пришли в примэрию. Они попросили власти объявить состояние «экологического кризиса». Согласно принятому определению, экологический кризис - это устойчивое нарушение равновесия между обществом и природой, заключающееся в деградации окружающей природной среды и неспособности государственных структур принять соответствующие меры для того, чтобы решить создавшуюся проблему и восстановить состояние благоприятной окружающей среды.

По утверждению активистов, Кишинев рискует присоединиться к более 190 городам мира, которые объявили чрезвычайное положение в связи с загрязнением воздуха, передает point.md со ссылкой на tvrmoldova.

- Экстремальные метеорологические явления, которые влияют на Республику Молдова в последние годы, такие как засухи, высокие температуры, сильные ветра, будут усиливаться из-за климатических изменений. Перед ними мы все равны и очень уязвимы, - отметила активист движения Extinction Rebellion Moldova Екатерина Луцишина.

По мнению гражданских активистов, столичным властям следует на местном уровне принять статус экологического кризиса – именно с этой просьбой они обратились к врио примара столицы Руслану Кодряну. Требуется срочно разработать план по противодействию экологическому кризису, содержащий четкие цели по сокращению выбросов парниковых газов, а также цели по снижению уровня загрязненности воздуха, воды и почвы в муниципии Кишинев.

Члены движения также призвали создать Муниципальный совет по участию. По словам врио примара Кишинева, соответствующий запрос уже был направлен в Муниципальный совет Кишинева.

- Давайте сядем за стол переговоров, мы приглашаем всех, кто обладает опытом в этой области, быть готовыми принять план действий, чтобы соответствовать целям в области развития, сформулированным в «Декларации тысячелетия Организации Объединённых Наций». У нас есть очень реальные показатели для реализации этого проекта, - сообщил Руслан Кодряну.