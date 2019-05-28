Писать ли маленькому Назару Коломейцу письмо Владу Плахотнюку?

Жизнь маленького Назара Коломейца – череда испытаний.

Когда Назару исполнилось восемь месяцев, его бросила мать. Вскоре его оставил и отец, отправился на заработки и потерялся там. Ребенка взяла к себе бабушка – Светлана Коломеец, жительница города Липканы Бричанского района.

Врачи установили, что у Назара врожденное отклонение – болезнь Гашпринга. В кишиневском центре матери и ребенка мальчику сделали две операции, в результате он стал инвалидом первой группы.

Конечно, бабушка Назара сильно переживала, и у нее случился инсульт, теперь и она инвалид второй группы. Но вот пришла школьная пора, и Назарчик пошел в первый класс. Учиться ему нравится, он прилежно занимается, старается. Но болезнь дает о себе знать, и бабушка приходит к нему на переменах, чтобы позаботиться о нем и сменить белье. Болезнь не проходит, улучшений нет.

Неожиданно в 2018 году ребенка перевели на вторую группу. Назара даже не осмотрели, не приглашали на комиссии.

В прошлом году бабушка написала письмо министру здравоохранения и задала вопросы: «Почему так произошло? Ребенка не обследовали, с ним никто не общался. На каком же основании Назарчика лишили первой группы?».

«Мы с ним оба инвалиды, и нам очень нужны деньги», - написала министру бабушка Назара, Светлана Коломеец. И попросила: «Госпожа министр, рассмотрите, пожалуйста, наш вопрос и помогите нашей беде. Очень надеемся на вас!». Дошла ли эта просьба до министра, или письмо до сих пор гуляет из кабинета в кабинет, точно не известно. Но в районной больнице Светлане Коломеец посоветовали: «Хотите решить проблему, нужно выложить триста долларов».

«У меня таких денег нет», - рассказывает Светлана и надеется на чудо: вдруг министерские и другие важные ответственные лица снизойдут до рассмотрения ее просьбы.

Всех этих бюрократических тонкостей Назар не знает, он просто хочет жить и быть рядом со своими сверстниками, ходить в школу, дружить и быть счастливым, а не отправиться в детский дом. Здесь рядом с ним любящие сердца. А кто будет там?

А бабушка Назара, Светлана Коломеец, все еще ждет ответа из министерства. Ну не писать же, в самом деле, в Кишинев, в офис ДПМ, самому Владу Плахотнюку.

Или все же написать?

Сергей ТКАЧ