Андрей Нэстасе не намерен просить прощения у журналистов

Посаженный сын беглого уголовника Виктора Цопы и политик, внесенный в список врагов прессы, Андрей Нэстасе не станет простить прощения у журналистов, которых он оскорбил. Напротив, он утверждает что является "другом прессы". И вот сегодня "наш друг" снова нас атаковал. Так же, как он это делал до сих пор.

"Чтобы было ясно – я лучший друг журналистов и независимой прессы. Я говорю о журналистах, а не о наемниках".

Так Нэстасе продемонстрировал "дружеское отношение" к неудобным журналистам. Хотя совсем недавно, в День свободы прессы он пообещал не нападать больше на журналистов.

Нэстасе меняет свое мнение каждый день. По случаю Дня свободной прессы, который отмечается третьего мая, посаженый сын уголовника Цопы заявил, что в будущем воздержится от выпадов против прессы.

"Да, я схватил тогда микрофон с подставки и бросился на них. Конечно, глядя на тот случай сегодняшними глазами, понимаю, что никогда больше такого не сделаю. Никогда. Буду безупречным".

Неправительственные организации, работающие в медиа-сфере, включили Андрея Нэстасе в список врагов прессы, когда он в феврале на пресс-конференции нагрубил и стал оказывать давление на главного редактора Prime TV Анну Бутнарюк.

– С какого вы телеканала, скажите пожалуйста?

- Я с Prime и …

- Как вас зовут?

- А вас как зовут?

- Вы знаете, как меня зовут.

- Представьтесь пожалуйста.

- Госпожа Санду, вы способны ответить еще на один вопрос?

На прошлой неделе обещавший быть другом всех журналистов лидер ППДП пытался запугать репортера Publika TV Оксану Боднар. И как обычно перешел на вульгарные выражения.

- Это не появится Publika WC, TV. Не появится на Publika TV.

– Опять, господин Нэстасе, вы позволяете себе нападки на прессу. Почему?

Не в силах найти разумные аргументы, Нэстасе дал волю эмоциям.

- Вы не сожалеете, что постоянно оскорбляете журналистов Publika TV? Вы не хотите извиниться за оскорбления в адрес неудобных журналистов?

- Почему вы никогда не отвечаете на вопросы?

– Долой мафию!

В октябре 2017 года марионетка беглых уголовников Виктора и Виорела Цоп оскорбил съемочную группу Publika TV и попытался силой выставить их из конференц-зала, потому что они снимали экран телесуфлера, с которого активисты ППДП читали обращение к прессе.

Доставалось от Андрея Нэстасе и Майи Санду и другим репортерам. В июне 2018-го они грубо выругали сотрудников Moldova 1, Ziarul Național и портала privesc.eu за то, что те освещали деятельность блока не так, как хотелось бы лидерам блока ACUM.