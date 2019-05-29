Игорь Додон встретился с президентом Казахстана

Новые экономические перспективы для РМ. Игорь Додон находится с двухдневным визитом в Казахстане, в котором, напомним, не так давно сменилась власть. Поэтому для президента Молдовы было важно встретиться с новым президентом этой страны - Касымом-Жомартом Токаевым.

И эта встреча состоялась сегодня, о чём Додон сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook. Додон отметил, что определённый прогресс в отношениях с Казахстаном уже есть, ведь в 2018-м году товарооборот между этими странами вырос на 18 процентов.

- В рамках начавшегося двухдневного рабочего визита в Республику Казахстан провел встречу с Президентом этой страны Касымом-Жомартом Токаевым. Обсудили широкий круг вопросов по двусторонним отношениям, с удовлетворением отметив тот факт, что политический диалог на высоком уровне приобретает новую динамику во всех сферах сотрудничества на благо наших народов.

В связи с этим мы высоко оценили потенциал молдавско-казахстанских отношений и выразили готовность к дальнейшему развитию постоянного диалога. Вместе с тем, констатировали недостаточную реализацию этого потенциала, особенно в торгово-экономической сфере. Так, в 2018 году товарооборот составил 22 млн. долларов, увеличившись на 18% по сравнению с предыдущим годом. Считаем необходимым активизировать двустороннее взаимодействие с целью устранения существующих барьеров и укрепления торгово-экономических связей.

В ходе беседы с Президентом Республики Казахстан положительно оценил наличие широкой нормативно-правовой базы, включающей 31 двусторонний документ по большинству областей сотрудничества, в том числе о поощрении и взаимной защите инвестиций. В этом же контексте отметили взаимный интерес к повышению уровня дипломатического представительства наших стран до ранга Чрезвычайного и Полномочного Посла и открытия посольств в Кишиневе и Нур-Султане. Говорили также о важности активизации работы двусторонней Межправительственной комиссии, однако это зависит от урегулирования внутриполитических вопросов в Республике Молдова.

Кроме того, отметили позитивную роль молдавской общины Казахстана, которая насчитывает примерно 30 тыс. человек и способствует сближению наших стран и народов. В завершение встречи выразил надежду на то, что результаты намеченных на 9 июня выборов Президента Казахстана будут способствовать продолжению политического диалога на высоком уровне между нашими странами, - написал Додон.