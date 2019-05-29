Скандал в Думбраве - неизвестные разгромили помпу, и всё село осталось без воды в кранах

Люди готовы протестовать. Скандальная ситуация в Думбраве - весь посёлок остался без воды в кранах после того, как неизвестными была разгромлена насосная мини-станция. Пришедшие узнать причину отсутствия воды люди были шокированы увиденным - ограждение вокруг станции было уничтожено, электрические провода перерезаны... По словам местных жителей, территория, на которой расположена станция, недавно была продана частному лицу, и проблемы начались именно из-за этого:

- У нас был разговор с этими людьми, они сказали следующее - переносите все свои трубы, они мешают нам строить. Мы будем протестовать, мы все выйдем на полтавскую трассу и перекроем её, без всяких зазрений совести. Нельзя обращаться с людьми подобным образом, перекрывать им воду, - заявил один из местных жителей, слова которого приводит Publika

Журналисты попытались узнать мнение примара Трушен, в ведомстве которого находится и Думбрава, но его не было на рабочем месте. Полиция же пока ограничилась тем, что завела уголовное дело по поводу кражи сорока метров металлической сетки ,служившей в качестве ограждения. Виновнику грозят до четырёх лет тюремного заключения или штраф в 67500 леев.