Украина исключила ММЗ из санкционного списка - Красносельский

Весной прошлого года Украина ввела санкции против Молдавского металлургического завода.

Молдавский металлургический завод (ММЗ) является градообразующим предприятием Рыбницы. В прошлом году впервые за 10 лет ММЗ выплавил более 500 тысяч тонн стали. Предприятие планировало нарастить объемы производства, но этому помешали введенные со стороны Украины санкции – завод остался без сырья. Срок санкций изначально был рассчитан на 3 года.

Поводом для введения санкций послужило утверждение, что якобы ММЗ – российская собственность. Результат проверки активов предприятия показал, там нет российского капитала, и поэтому, по меркам Киева, получалось, что санкции были введены незаконно.

В марте текущего года Совет национальной безопасности и обороны Украины исключил ММЗ из санкционного списка. Глава Приднестровья поблагодарил Украину за снятие ограничений с ММЗ. Аргумент, который повлиял на решение украинской стороны, Вадим Красносельский привел на встрече с работниками внешнеполитической службы региона.

- Санкции были объяснены тем, что завод якобы является собственностью Российской Федерации. Но почти стопроцентный пакет акций завода принадлежит Приднестровью. Мы донесли эту информацию до всех необходимых адресатов и отстояли снятие санкций. Вопрос закрыт, – отметил Красносельский

Красносельский также напомнил, что еще три года назад предприятие не работало, под угрозой увольнения оказалось более двух тысяч его работников. С тех пор многое изменилось - завод освободили от серых схем и фирм-посредников, погасили его многомиллионные обязательства, в результате чего ММЗ вернул себе статус прибыльного экономического субъекта и ответственного налогоплательщика. Теперь завод наращивает объемы производства.