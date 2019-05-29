Непогода, идущая из Румынии в Молдову, грозит сорвать «Последние звонки»: Основной удар придется по Кишиневу

Апокалипсис местного масштаба начнется в пятницу с утра, а продлятся дожди с 31 мая до понедельника, 3 июня.

Весна в Молдове закончится на мажорной ноте: в пятницу, 31 мая, до наших краев доберется циклон, бушующий в Румынии(см. видео). Штука в том, что помимо таких неприятностей. Как гроза и шквалистый ветер, ожидаетя еще и град. Что, согласитесь, торжественности на школьных линейках, посвященных Последнему звонку, не способствует. Отметим, справедливости ради, что температура воздуха будет довольно высокой – до 28 градусов выше нуля.

Обратите внимание на время: в 9.00, во время линеек, в Кишиневе ожидаются осадки

В первый день лета дожди ожидаются в центре и на севере Молдовы, на юге безоблачно. Температура воздуха составит 28-30 градусов тепла. Для тех. Кто не переносит высокую влажность, наступают тяжелые времена.

2 и 3 июня без существенных изменений – жарко (до 32 градусов на юге) и дождливо (на севере, на западе и в центре Молдовы).

А вообще, граждане, это уже тропики какие-то, а не Молдова. Да-да.

ЛИДИЯ ТКАЧ

Последний звонок будет под дождем? Фото: Politeka