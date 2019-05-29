"Плахотнюк здоров, мы встречались на прошлой неделе, рукопожатие крепкое"

По словам министра МВД Молдовы Александра Жиздана, лидер Демпартии пребывает в хорошем настроении.

У лидера Демократической партии нет никаких проблем со здоровьем. Об этом заявил министр внутренних дел, демократ Александр Жиздан в эфире передачи «Important» на канале ТВЦ 21. Министр заверил, что появившиеся в прессе слухи о том, что Плахотнюк болен, являются домыслами его оппонентов, сообщает Agora.md.

«Этого хотят его противники. Чтобы лидер партии был болен. Мы встречались на прошлой неделе, он был в очень хорошем физическом состоянии и в хорошем настроении. С ним все в порядке», – подчеркнул Жиздан.

Это заявление стало ответом на слухи, просочившиеся в некоторые молдавские СМИ. Jurnal TV опубликовал информацию о том, что продолжительное отсутствие Плахотнюка на публике, может быть связано с тем, что он перенес инсульт.

ЛИДИЯ ТКАЧ