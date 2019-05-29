Здравствуй, дирофиляриоз: Из-за разлива Днестра в Молдове ожидается нашествие комаров-"таксистов", заражающих людей… глистами

Стало окончательно понятно, откуда вдруг летит маленький комарик с плохими намерениями.

Казалось бы, какая беда может быть от комаров, кроме надоедливого жужжания и испорченного сна – и с тем, и с другим мы научились бороться с помощью «Раптора». Однако, на улице или парке, у речки или в лесу фумигаторы не спасут. И если обычный укус, кроме физических неудобств, ничего более не вызывает, то есть другая опасность – это дирофиляриоза, сообщает ТСВ.

Эту болезнь переносят черви из рода Dirofilaria. Они используют комаров как "таксистов". Комар кусает человека — и подселяет ему личинок этих червей. Попросту говоря, после укуса в кровь человека попадают… личинки глистов.

Источником заражения самих комаров обычно являются зараженные домашние собаки, а также кошки, реже дикие животные. Пик сезона кровососов прогнозируют на середину июня, когда вода в Днестре спадёт и образуются большие заводи.