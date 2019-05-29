В молдавскую схему вписали сестру Вячеслава Платона: Елену Платон арестовали в Москве

Следствие считает, родственница скандально известного бизнесмена, могла быть участницей его финансовых махинаций.

Как стало известно Kommersant, Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон, сестру бизнесмена Вячеслава Платона, который считается правоохранительными органами одним из организаторов так называемой молдавской схемы вывода средств из российских банков за границу. Речь идет о десятках миллиардов долларов, прежде всего под видом фиктивных банковских задолженностей. Следствие параллельно ведется в России и Молдавии, уже начались процессы по отдельным эпизодам.

Елене Платон инкриминируются ч. 2 ст. 210 (участие в организованном преступном сообществе) и ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере). Следствие считает, что госпожа Платон, сестра скандально известного бизнесмена Вячеслава Платона, могла быть участницей его финансовых махинаций.

Гражданин трех стран — Молдовы, Украины и России — Вячеслав Платон, как ранее задержан в Киеве сотрудниками Службы безопасности и генпрокуратуры Украины в июле 2016 года. Затем он был экстрадирован в Молдову, где ему вменили мошенничество и отмывание денег. Речь шла о том, что банки, подконтрольные людям Вячеслава Платона, выдали заведомо необеспеченные кредиты на сумму около $1 млрд.

Как МВД раскрыло молдавскую схему

Однако серьезные вопросы к господину Платону есть и у российских правоохранителей. По некоторым данным, он фигурирует в громком расследовании о выводе средств российских банков по так называемой молдавской схеме. Речь идет о десятках миллиардов долларов. Один из предполагаемых организаторов аферы российский банкир Александр Григорьев уже находится под судом по делу об отдельных эпизодах банковских махинаций.