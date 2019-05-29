Молдавская политика - взгляд извне. Мнение журналистки, эмигрировавшей во Францию!

Журналистка Елена Робу, эмигрировавшая во Францию 2 года назад утверждает, что политик это тоже профессия, которой нужно учиться, и обладать определенными навыками. Об этом она заявила в интервью для curentul.md, отвечая на вопрос, как выглядит молдавская политика извне.

Как сообщает Трибуна, Елена Робу отметила, что извне молдавская политика выглядит как живой организм, оставшийся без мозга.

«Что произошло в нашей стране за 20 лет? Массовый отток мозгов и компетентных людей. Если в стране и есть политики, и если то, что происходит в Республике Молдова, можно назвать политикой, тогда это некий живой организм, оставшийся без мозга.

Кратко отмечу «основные» достижения молдавских политиков. Им удалось убедить международное сообщество в том, что они проевропейцы, но не удалось скрыть кражу миллиарда и коррупцию.

Это и стало причиной прекращения европейского финансирования. Итак, как можно относиться к государству, которому отказано в финансовой помощи потому что оно не соблюдает элементарные демократические принципы?!», – отметила журналистка.

Aндриана Кептине