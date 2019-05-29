Молдавский бизнесмен написал открытое письмо Андриану Канду и обвинил того в попытке «отжима» его бизнеса

Скандальная ситуация вокруг одного из лидеров "демократов". Бизнесмен Валентин Ешану уже два года находится под предварительным арестом, его обвиняют в уклонении от уплаты налогов, и на днях он написал открытое письмо в редакцию Newsmaker, в котором уверяет, что стал жертвой бандитского подхода со стороны Андриана Канду, одного из самых влиятельных политиков из ДПМ, экс-спикера парламента. По его словам, Канду пытается отжать его бизнес - об этом говорится в письме, которое было передано через адвоката Ешану.

Бизнесмен, напомним, содержится в столичной тюрьме номер 13, которую он красочно называет во всё том же письме"концентрационным лагерем номер 13". Ешану считает, что занимаясь бизнесом по сбору металлолома, он ненароком перебежал дорогу предприятию Metalferos, которое, к тому же, прибегает к различным серым схемам - о них Ешану рассказывал на специальной пресс-конференции ещё до ареста.

- Существует около 70 лицензированных компаний, которые собирают металл, и около 1000 неофициальных, которые работают по-черному и сдают металлолом фирме, афиллированной Metalferos. На каждую тонну купленного металлолома Metalferos устанавливает 5-процентную квоту на производственный мусор, за которую не платит. При этом Рыбницкий металлургический завод, куда вывозится металлолом, берет за это лишь 1%.Таким образом 4 % от тонны ворует Metalferos и легализует при помощи фирмы-фантома, - уверял Ешану.

Затем, уже после того, как Ешану узнал, что на него открыто дело, поступали прямые предложения купить свободу и избавиться от преследований вместе с избавлением от своего же бизнеса:

- Рыночная стоимость моих баз более 35 млн леев. Взамен мне предлагали не подводить под конфискацию остальное мое имущество — магазины, офисы, склады, земельные участки, дом, но я отказался, - считает Ешану.

Что до Канду, то тот привычно ушёл в отрицание, утверждая, что он, дескать, и не знает никакого Ешану, кроме того, который был вице-министром юстиции. Впрочем, доверия к словам Канду не так много - он уже попадался на стопроцентной лжи, когда уверял, что не помнит, как говорил, что Шор не попадёт в парламент именно потому что не получит сертификат неподкупности - но вскоре после этого появилась видеозапись, в которой Канду именно это и говорил.