Маньяк в кустах: В молдавской столице извращенцы не дают нормальным людям бегать в парках

Утекай, они поджидают любителей утренних пробежек в самых непредсказуемых местах.

Регулярно появляются новости о нападении в столичных парках. Год назад на девушку, совершавшую пробежку утром в «Долина Роз», напали две девушки, которые ее избили и пытались задушить, чтобы отобрать телефон. Пострадавшей еле-еле удалось убежать.

«Криминальной лесополосой» называют и парк на Рышкановке (в районе конноспортивной школы, между улицами Каля Орхейулуй и Флорилор.) Там то и дело совершаются нападения среди бела дня.

Недавно во время утренней пробежки в парке на Рышкановке пострадала молодая женщина. По ее словам, когда она бежала к выходу из парка, к ней подбежал мужчина, толкнул на землю, а нос и рот закрыл платком. Нападавший приложил к ее горлу нож и сказал не кричать. Девушке повезло — на помощь ей пришли двое мужчин, которые дали отпор преступнику и вызвали полицию. Последний утверждает, что был пьян и ничего не помнит. Ему, в случае признания вины, грозит от 5 до 8 лет.

А сколько извращенцев-эксгибиционистов в парках! Только счастливчики их не встречали. В общем в парке гулять можно только компанией. Одному, тем более в утренние или вечерние часы, там лучше не появляться. Особенно детям, подросткам и женщинам.

При этом, утренние пробежки стали очень популярными среди жителей столицы, особенно молодежи. Свежий летний утренний воздух, сногсшибательные ароматы липы и акации — приятно, полезно, да еще и бесплатно! Но из-за того, что в парках полно маньяков, это стало очень рискованно. Настолько, что многие теперь от утренних пробежек отказываются. По крайней мере подросткам ни один нормальный родитель бегать одному утром в парке не позволит.

При этом, решить проблему вроде бы совсем не сложно. Нужны: первое — камеры, второе — дежурные полицейские. Но на этом денег в государственную казну не соберешь — наверное, по этой причине первые и вторые в парках отсутствуют.

Между тем, необходимость в этом — острая. Речь идет о безопасности людей, в том числе детей, об их здоровье, моральном и физическом. А в это в Молдове деньги вкладывать не любят — не прибыльно...

ЛИДИЯ ТКАЧ