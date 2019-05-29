Жителей Молдовы призвали не гулять по тротуарам в городах: дышать воздухом - опасно для жизни!

"Комсомолка" узнавала, чем дышат кишиневцы - в прямом смысле слова.

В начале недели группа гражданских активистов, борющихся против загрязнения окружающей среды, пришла в мэрию Кишинева, чтобы потребовать от властей объявления состояния "экологического кризиса". По данным Государственной гидрометеорологической службы, уровень загрязнения атмосферного воздуха в муниципии Кишинев обычно находится между показателями «высокий» и «очень высокий».

Мы обратились к главе экологической лаборатории Агентства окружающей среды в рамках министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Аркадию Ляху, чтобы узнать, какая на самом деле ситуация с экологией в молдавской столице.

Как и когда вы проверяете уровень загрязнения воздуха в Кишиневе?

Наша лаборатория проводит ежедневный мониторинг на шести постах в Кишиневе. Есть, конечно, превышение вредных веществ, но не везде, не на каждом посту.

С чем связано превышение?

Большей частью с выхлопными газами автомобилей. Промышленность у нас не развита. Станции по мониторингу качества воздуха были установлены еще в 70-е годы. Тогда не было такого интенсивного движения транспорта, как сейчас. Они были установлены по зонам — в основном индустриальным: возле «Мезона», в зоне железнодорожного вокзала, чтобы получать информацию о влиянии промышленных выбросов, а не только транспорта на окружающую среду. Эти станции находятся в зоне магистралей, где теперь огромный поток транспорта. Есть превышение именно от выхлопных газов, особенно когда нет движения масс воздуха, нет осадков. Когда штиль.

Зависит ли качество воздуха от сезонного фактора?

Да, летом ситуация похуже. Но в целом, я бы не стал утверждать, что воздух в городе сильно загрязнен.

Вы сравниваете ситуацию в Кишиневе с европейскими городами?

Там тоже есть проблемы, но они предпринимают меры — переходят на новые стандарты, отказываются от дизельных двигателей, пересаживаются на электрические автомобили.

Ухудшился ли уровень загрязнения воздуха в Кишиневе за последние годы?

В целом — да. Потому что стало намного больше транспортных единиц. Если раньше доля выхлопных газов в общих выбросах, вместе с промышленными, выбросами от железнодорожного транспорта, авиации составляла около 60-70%,. то теперь эта доля достигает 85-90%. Нам надо переходить на электрический транспорт, реже пользоваться автомобилями, когда в этом нет необходимости.

А где и когда можно гулять, чтобы не сильно вредить здоровью, а наоборот, его улучшать?

Ответить на вопрос «когда?» сложно. Тогда, когда нет большой интенсивности движения, но у нас оно и утром, и вечером. А «где?» - в парках, зеленых зонах, избегая тротуары. Особенно внимательными нужно быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями в жару — только влияние выхлопных газов еще сильней.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ