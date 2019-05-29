«Не проститутка я за 150 евро, а за 200 - вполне!»: В сеть попала интимная переписка двух подружек из Кишинева

Впоследствии одна из героинь истории утверждала, что все это подстроено, и что кто-то специально ее подставил.

В Кишиневе студентка одного из столичных вузов оказалась в центре скандала после того как в сети появилась ее переписка с другой девушкой.

«Детка, не хочешь провести пару часов с турками» с этого сообщения начинается слитая накануне в сеть переписка студентки, оказывающей сексуальные услуги за деньги с ее подругой, которая отправляла ее за 150 евро к клиентам из Турции.

Личную переписку слили в сеть. Фото: telegraph.md

Судя из личной переписки для студентки подобные предложения не в новинку. Она под различными предлогами из серии, мол, «слишком устала после спортзала», «поеду только на час, потому что завтра зачет» явно пыталась набить себе цену. Еще один момент говорит о том, что девушка неоднократно «подрабатывала» таким способом. Она категорически отказалась встречаться в гостинице или сауне, только на квартире.

Фото: telegraph.md

В итоге студентке удалось убедить подругу, которая, судя по переписке промышляет тем же ремеслом, поднять цену до 200 евро. Однако, подруга попросила девушку приехать в таком случае не на час, а на два, добавив, что та не пожалеет «потому что у них (имеются ввиду клиенты) есть деньги». Студентка согласилась.

Фото: telegraph.md

Скандальная переписка вызвала множество недовольных откликов. Девушек обвиняли в аморальном поведении, больше всего поведение девушек вызвало негативные комментарии представителей сильного пола, которые пожаловались на то,что сегодня практически не осталось порядочных девушек и, что таких очень трудно найти.

Однако в этой истории много несостыковок. Во-первых, кто и зачем опубликовал личную переписку в сеть?

Сама героиня истории, студентка, которой предлагали заработать утверждает, «что ее подставили, что она никакого отношения к этому не имеет»

«Я знаю, кто это сделал. И желаю, чтобы с ними поступили точно также», написала девушка в facebbok.

В Республике Молдова проституция не является законной, но это не значит, что ее не существует. На странице в Фейсбуке был опубликован разговор, в котором молодая женщина предлагает другому человеку предоставить сексуальные услуги за 150 евро.

Предполагаемые клиенты этой девушки - турки, по крайней мере, это результат разговора одного из участников диалога.

Судя по реакции леди, которой было сделано предложение, это не первый подобный опыт. Она говорит, что не желает оказывать сексуальные услуги, потому что устала от силы.

ЛИДИЯ ТКАЧ