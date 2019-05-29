Президент Молдовы встретился с российским президентом В.В.Путиным

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Игорь Додон договорился с Владимиром Путиным о визите в Кишинев Дмитрия Козака.
Об этом Игорь Додон написал в Фэйсбуке.
"«На полях» заседания Высшего Евразийского Экономического совета в Нур-Султане провел рабочую встречу с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.
Обсудили текущее состояние двусторонних отношений.
Принял приглашение российского лидера принять участие в Международном Экономическом форуме, который пройдёт на следующей неделе в Санкт-Петербурге.
Кроме того, договорились с Владимиром Владимировичем о том, что в начале следующей недели в Кишинев по моему приглашению прибудет специальный представитель Президента Российской Федерации по развитию торгово-экономических связей с Республикой Молдова, вице-премьер РФ Дмитрий Николаевич Козак, с которым мы обсудим весь спектр молдавско-российских отношений", - написал президент.
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