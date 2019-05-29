Президент РМ Игорь Додон описывает свое прибывание в Казахстане:

Выступил на заседании Высшего Евразийского Экономического совета в расширенном формате.

Поздравил глав государств и правительств стран-членов ЕАЭС с 25-летием евразийского проекта и 5-летием Договора о Евразийском Экономическом союзе, пожелал им успешного достижения целей евразийской интеграции.

Подчеркнул, что в молдавском обществе всегда был повышенный интерес к интеграционным процессам на постсоветском пространстве и прежде всего – к Таможенному, а затем и Евразийскому Экономическому союзу.

Напомнил в этом контексте, что в апреле 2017 года Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с ЕАЭС, а в мае 2018-го при единогласной поддержке партнеров стала наблюдателем при Евразийском Экономическом союзе, что позволило нашей стране участвовать во многих мероприятиях, проводимых в рамках ЕАЭС, и лучше понять принципы и цели ее работы.

Вместе с тем, участие Республики Молдова в качестве наблюдателя было бы более эффективным, если бы в работу включилось Правительство РМ. Однако внутренняя обстановка в стране привела к тому, что деятельность на евразийском направлении осуществляется преимущественно силами команды Президента РМ.

Рассчитываю на то, что внутренние проблемы нашей страны будут решены, и новое Правительство Молдовы начнет активно сотрудничать с рабочими органами ЕАЭС.

С удовлетворением констатировал рост товарооборота между нашей страной и ЕАЭС. Так, за 2018 год рост составил 10% в сравнении с предыдущим годом, а за первые три месяца 2019-го – 3,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время эти показатели достигнуты в основном за счет роста импорта, который втрое превышает экспорт из Молдовы. Это свидетельствует о недостаточной реализации нашего экспортного потенциала, прежде всего в агропромышленной сфере.

Поэтому мы заинтересованы в тесной торгово-экономической кооперации с партнерами из Евразийского Экономического союза. В связи с этим выступил с инициативой о проведении в Кишиневе отдельных мероприятий Евразийской экономической комиссии, в том числе бизнес-форумов с участием третьих стран, которые намерены сотрудничать с ЕАЭС.

по материалам Facebook...