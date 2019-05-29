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Министр МВД Молдовы: Я устал, я ухожу
29.05.2019

Александр Жиздан видит себя в ближайшие 4 года депутатом парламента. 

Нынешний министр внутренних дел Александр Жиздан, который также был избран депутатом от Демократической партии в округе Новые Анены, сказал, что он, скорее всего, откажется от должности министра и займет кресло депутата.

«Это сложный вопрос, потому что я баллотировался в одномандатном избирательном округе, если я решу остаться в должности министра, там надо будет проводить повторные выборы, но я думаю, что все пойдет иначе, я скептически отношусь к тому, что я продолжу как министр», - сказал Александр Жиздан.


 
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