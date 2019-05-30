Исторический визит - Дмитрий Козак возвращается в Молдову. Как и почему?

Дипломатический успех молдавского президента. Дмитрий Козак возвращается в Молдову, он совершит визит по приглашению молдавского президента. Для тех, кто давно следит за молдавской политикой, его имя хорошо известно - в 2003-м году "Меморандум Козака" мог привести к воссоединению Молдовы в качестве федерального государства. Меморандум предусматривал установление равноправных прав в качестве субъектов Федерации между Молдовой и Приднестровьем, с последующим выводом миротворческого контингента с территории Молдовы в течение следующих двадцати лет - то есть, к 2023-му году.

Сегодня на дворе год 2019-й, 2023-й не так и далёк, и мы видим, что любые "альтернативные планы", предлагаемые "партнёрами" из ЕС и стоящих над ними США не сдвинули дело ни на йоту - воссоединение страны остаётся лишь несбыточной мечтой, столь же далёкой, как и пресловутый Париж (или, в нашем случае, скорее, Брюссель). Запад не был заинтересован в воссоединении страны тогда, не заинтересован он и сейчас (из чего вполне логично проистекает, что и в расколе начала 90-х он также был вполне заинтересован, всячески подпитывая конфликт) - и любые предложения, вырабатываемые "партнёрами по развитию", на самом деле лишь торпедируют попытки поиска компромисса и взаимовыгодных уступок. Это путь ультиматумов с напором на фактор пресловутого "международного признания" - мы, дескать, признаны, вы нет, и потому должны подчиниться. Так воссоединения не будет ни к 2023-му, ни к 2123-му году.

В 2003-м году Владимир Воронин уже парафировал меморандум, и оставалось лишь подписать его. Но утром 25-го ноября 2003-го года, появившись на рабочем месте, он отказался сделать это. Позже экс-президент Молдовы старался избегать вопросов на тему нарушенного слова и полного срыва договорённостей, что резко ухудшило молдо-российские отношения. Но однажды он, будучи прижатым в угол настойчивыми вопросами журналистов, всё-таки пояснил, что его "попутал бес".

"Бесы попутали". Протесты перед несостоявшимся подписанием меморандума

"Бесом" же оказался американский посол, который в ультимативной форме потребовал от Воронина отказаться от подписания меморандума, пригрозив самыми жёсткими мерами как в отношении денег экс-президента, хранившихся в западных банках, так и в отношении внешнеполитической повестки Молдовы. "Тайное стало явным" - зависимость РМ от США стала очевидной, несмотря на то, что американцы всегда позиционировали себя как "просто друга".

Страна, которая сама является федерацией, не ставит своей целью делиться успешным опытом - наоборот, она настаивает на унитарной формуле государства, которое исключает любые попытки учитывать интересы русскоязычной части населения, да и просто той, которая не согласна с движением в сторону НАТО и иллюзией об успешной жизни в Европейском Союзе. Стало очевидным, что просто так американцы Молдову не отпустят.

Воронину же этот провал стоил резкого падения рейтинга и популярности - по сути, он предопределил его будущий закат. Запад понял, что Ворониным можно вертеть, как вертели до него многими другими - Милошевич, Ельцин и прочие. Заканчивали они все печально - пусть для Воронина сложилось всё не столь трагично, как для Милошевича, но власть он потерял, и доверие граждан предал, и продолжил делать это даже после того, как уже лишился власти.

Время идёт, ситуация меняется. Возможно, в нашей стране это пока не так чувствуется, но влияние США в мире постепенно падает, оно уже не такое, как в 90-е годы прошлого века, или в начале нулевых. Несколько авантюрных кампаний привели к тому, что гегемон начал терять хватку. И сейчас сюда снова может вернуться Россия - и президент Додон, как проницательный политик, раньше многих других почувствовал ветер перемен.

Поэтому грядущий визит Козака - это не просто очередные бессмысленные "проевропейские" рукопожатия, которые не приносят нашей стране никакой пользы, это визит с символическим значением, который может свидетельствовать о том, что ветер перемен достиг и Молдовы - за что Игоря Николаевича следует сердечно поблагодарить.

Дан Дудка