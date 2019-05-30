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Экономика
Европейский суд обязал Молдову выплатить 150 тысяч евро компании Consocivil
30.05.2019

Пересмотр Высшей судебной палатой судебных решений с нарушением принципа правовой определенности обойдется нашей стране в копеечку.

В Европейский суд с требование компенсации морального вреда и материального ущерба обратилась компания Consocivil S.A (заявление № 27773/05). Компания-заявитель затребовала 19.135,70 евро в качестве компенсации материального ущерба, 2.500 евро в качестве компенсации морального вреда и 1.774,90 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек. Заявители Зелинские Мария и Игорь, заявление № 5314/06, затребовали 333.350 евро – стоимость здания, 703.475,52 евро – арендную плату, которую они могли получить в период с 29 мая 2005 года по 15 декабря 2009 года, а также соответствующие проценты за задержку, плюс 20.000 евро в качестве морального вреда.

Европейский суд констатировал нарушение пункта 1 статьи 6 Конвенции и статьи 1 Протокола № 1 в связи с отменой окончательных судебных решений от 23 июня 2004 года и 06 июля 2005 года. Компании-заявителю суд присудил 1.500 евро в качестве компенсации морального вреда и 1.100 евро в качестве компенсации судебных расходов и издержек. А заявителям Зелинским причитается 142.000 евро в качестве возмещения материального ущерба. 


 
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