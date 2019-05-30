Проживающие за рубежом граждане РМ смогут получать свои молдавские пенсии в тех странах, в которых они находятся

Кабмин утвердил очередные поправки. Кабинет министров утвердил поправки, принятые к Положениям о порядке выплаты пенсий согласно государственной пенсионной системе, что означает следующее - граждане Республики Молдова, проживающие за рубежом, смогут получать свои молдавские пенсии прямо на месте проживания. Для этого достаточно лично подать заявление в территориальный орган социального страхования по месту жительства в РМ, предоставить документы, после чего все бумаги будут оформлены и пенсионеры смогут получать заработанные деньги.

Однако при этом им каждый год надо будет предоставлять национальной кассе социального страхования документы, которые подтверждают, что получатель пенсии жив, сообщает noi.md. Их можно будет оформить в консульстве, после чего отправить по почте. Пенсия будет выплачиваться каждый месяц в течение года. Закон о том, что граждане Молдовы смогут получать пенсии, находясь в других странах, вышел ещё в начале года.

И в то время как в целом это выглядит достаточно удобно, приходится с грустью констатировать - правительство делает всё, чтобы наши соотечественники, уезжая, не имели причин возвращаться сюда и оставались где-то за границей, батрача на экономику европейских государств. Из этой же оперы - пресловутый безвизовый режим.