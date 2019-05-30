В центре Кишинева появился отель, воплощающий концепцию бельгийского гостеприимства A-STAY

Компания Besix Stay Belgia представила в Кишиневе новую концепцию гостеприимства - A-STAY бельгийского холдинга BESIX STAY.

Церемония инаугурации нового комплекса CEO Besix Stay Belgia, расположенного по улице Колумна, 90, состоялась во вторник. Холдинг Besix Stay Belgia, объединяющий компании A-STAR Group и BESIX, занимается строительством, девелопментом и концессией в европейских странах. Вместе они построили в самом центре столицы первое в Молдове здание, сертифицированное BREEAM. По утверждению представителей компании, BREEAM или «Метод оценки экологической эффективности зданий и сооружений» имеет большое значение для проекта, так как экологическая стабильность и инновации являются двумя основными ценностями A-STAY.

- Благодаря новым технологиям, мы попытались автоматизировать практически все в A-STAY. Каждый наш проект предоставляет все возможности A-STAY: оживленное центральное социальное пространство, сад, круглосуточный выбор свежих местных блюд, прачечная для гостей, фитнес-зал, комната для переговоров с кухней и рабочим местом, - сказал Эрик Тоэлен (Eric Thoelen).

Кишинев – второй город, где компания решила открыть комплекс A-STAY, а первый был построен в бельгийском городке Антверпен.

- Благодаря нашей собственной технологической платформе, каждый член семьи A-STAY сможет полностью управлять своим пребыванием и контролировать его с помощью приложения A-STAY на своем интеллектуальном устройстве – от быстрой регистрации с распознаванием по рисунку вен на руке до открытия дверей, оплаты еды и напитков, бронирования конференц-зала и контроля за освещением и температуры в помещении, - отметил Эрик Тоэлен.

Инвесторы надеются, что A-STAY Кишинев станет домом вдали от дома для многих путешественников вне зависимости от того, приезжают ли они на короткую деловую встречу, или остаются в молдавской столице немного дольше.

Директор A-STAY Кишинев Люк Энгелен (Luc Engelen) подчеркнул, что инвесторы верят в будущий потенциал Молдовы.

- Кишинев очень красивый город, он удачно расположен. Строительство и открытие A-STAY произошло в удачное время. Мы думаем, что Молдова в следующие годы будет расти экономически. Поэтому мы хотим убедить туристов и бизнесменов, что, приехав в Молдову, они могут чувствовать себя как дома, - заявил Люк Энгелен.

Один из основателей A-STAY Бельгия Бен Ван Лоо (Ben Van Loo) отметил большую работу, которая компания проделала в Молдове.

- Мы не называем это отелем, так как здесь любой желающий может остаться так долго, как только захочет. В зависимости от требований гостя, мы подбираем удобный для него номер. Цены выглядит очень экономично, - сказал он.

К концу 2020 года в A-STAY Кишинев будет обустроено 174 студии. В начале 2021 года планируется открытие A-STAY Брюссель. Всего в течение следующих 5 лет A-STAY планирует построить 7000 номеров.