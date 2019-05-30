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Президент Молдовы Игорь Додон распустит парламент...
30.05.2019

...Если не будет поддержан курс на сближение с Россией.

Президент Молдовы Игорь Додон заявил о готовности распустить парламент республики в целях формирования в стране правительства, поддерживающего курс на сближение с Россией.

"У нас есть надежда, что после парламентских выборов, которые состоялись три месяца назад в Молдавии, мы сможем в течение следующих 10 дней сформировать какое-то правительство, но там веское слово президента - которое будет ориентировано на конструктивную работу и стратегическое партнерство с Россией, - сообщил Додон в среду на встрече с врио главы Башкирии Радием Хабировым в Уфе. - Если нам не удастся сформировать такое правительство, которое будет поддерживать президента и в этом вопросе тоже, то мы распустим парламент, пойдем на досрочные парламентские выборы и по результатам уже этих досрочных [выборов] к концу года, я уверен, будет такое правительство, которое согласится с работой на уровне стратегического партнерства с Российской Федерацией".

Президент отметил, что отсутствие сотрудничества с Россией на уровне парламента и правительства Молдавия компенсировала встречами президентов стран и контактами на уровне регионов. "За это время мы подписали около десятка соглашений о сотрудничестве на уровне регионов", - отметил Додон.

В столице Башкирии также было подписано соглашение о сотрудничестве между Гагаузией и Уфой, а также еще несколькими муниципалитетами.

Сегодняшний кабинет в Молдавии сформирован проевропейской Демократической партией Молдовы, которая игнорирует процессы евразийской интеграции. Формирование нового правительства затягивается из-за парламентского кризиса в Молдавии, где новоизбранные депутаты не могут сформировать парламентское большинство, сообщает ТАСС.


 
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