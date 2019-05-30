Приднестровский лидер хочет выбить из Молдовы деньги за "военную агрессию 1992 года" /ВИДЕО

По словам Вадима Красносельского, на военные преступления и преступления против человечества срок давности не распространяется.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский 28 мая провёл неформальную встречу с работниками внешнеполитического ведомства республики. В ходе дискуссии о развитии переговорного процесса с Молдавией по урегулированию приднестровского конфликта дипломаты подняли тему возможных исков к Кишиневу по компенсации ущерба от военной агрессии 1992 года.

«Такие иски будут, но прежде необходимо создать информационное поле относительно событий 27-летней давности, чтобы дать возможность вспомнить всем нашим коллегам участникам переговорного процесса по молдавско-приднестровскому урегулированию те события», — сказал Красносельский.

Как отметил, приднестровский лидер, на военные преступления и преступления против человечества срок давности не распространяется.

«Тех, кто был послан на убой надо отделять от террористов, от расстреливавших мирных жителей в Дубоссарах или от тех полицейских, кто стрелял в безоружных людей 1 апреля 1992 года в Бендерах», — заявил президент, подчеркнув, что этим действиям необходимо дать правовую оценку.

Он напомнил о действующей в тот период террористической группе «Бужор». В период активной фазы приднестровского конфликта диверсионно-террористическая группа «Бужор» под командованием Илие Илашкурасстреляла автомобиль, в котором находился депутат Верховного совета Приднестровья, председатель исполнительного комитета Слободзейского районного совета народных депутатов Николай Остапенко.

Группа также обвинялась в совершении покушения на убийство семьи заместителя прокурора Слободзейского района Приднестровья Юрия Савенко и ряда других деятелей Приднестровья, а также планировании дальнейших убийств и диверсий (взрывы транспортных и иных инфраструктурных объектов, зданий, в которых располагались органы власти Приднестровья).

В июне 1992 года Илашку и члены его группы были задержаны и предстали перед судом. В декабре 1993 года Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда ПМР приговорила Илие Илашку к смертной казни через расстрел, который впоследствии был заменен на пожизненное тюремное заключение. В 1999 году Илашку обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на нарушение Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. В результате долгих переговоров в мае 2001 года Илие Илашку был выдан властям Молдавии. Это было сделано формально по просьбе нового президента Молдавии Владимира Воронина

Находясь под стражей, Илие Илашку дважды избирался депутатом молдавского парламента, а после освобождения стал румынским сенатором.

«Те, кто расстрелял Николая Остапенко, были удостоены государственных наград Молдавии. Их заочно избрали в парламенты Молдавии и Румынии. Произошла оценка „подвига“ террористических групп. Здесь нам друг друга не понять. У нас разные герои. У них — те, кто совершал преступления. У нас — их жертвы», — заключил Вадим Красносельский.

Президент Приднестровья также напомнил, что, встречаясь с молдавским коллегой Игорем Додоном, в качестве жеста, направленного на нормализацию отношений конфликтующих сторон, он попросил дать политическую и правовую оценку действиям властей Молдавии 1992 года. Ответа на это до сих пор не последовало.

Приднестровье готовит иски по преступлениям Молдовы. Приднестровье планирует обратиться в международные суды с исками к Молдове. Об этом стало известно сегодня на встрече нашего Президента с сотрудниками МИДа. По словам Вадима Красносельского, в Кишинёве должны ответить за совершённые преступления. Речь о событиях 90-х годов, когда от рук молдавских силовиков гибли мирные жители Приднестровья

ПАВЕЛ МУНТЯН