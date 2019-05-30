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Общество
Самолет WizzAir не мог взлететь из-за нахальной пассажирки, занявшей чужое место: дебоширку сняли с рейса
30.05.2019

Неприятные часы пришлось перенести накануне пассажирам рейса WizzAir Кишинев-Афины из-за конфликтной пассажирки.

Женщина заняла чужое место и отказывалась его освобождать. Ее мнение не изменили ни требования другого пассажира, ни бортпроводницы, ни предупреждения пилота, который оказался принципиальным.

В какой-то момент пилот заявил, что пока конфликтная пассажирка на борту - самолет не взлетит.

Женщина решила пересесть на другое место только после того, как на борт поднялись сотрудники пограничной полиции, однако пилот решил сдержать свое слово и отказывался взлетать, пока пассажирка не будет снята с рейса.

Не все пассажиры были довольны таким развитием событий и просили пилота все-таки взлететь. Впрочем, большая часть поддержала пограничных полицейских, которые, после получаса уговоров, сумели вывести из салона пассажирку, передает NewsMaker.


 
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