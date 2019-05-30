Муниципалитет инвестирует 1.8 млн леев на реабилитацию озера в парке Валя Морилор

Власти Кишинева заявили, что в ближайшее время приобретут оборудование для обслуживания водоемов столицы. Соответствующий конкурс был объявлен муниципальным предприятием «Ассоциация зеленого хозяйства».

Власти намерены приобрести 16 аэраторов воды и специальный аппарат для для очистки воды из озер и пляжей экологическими методами (водным раствором NaCl).

В бюджете «Ассоциацией зеленого хозяйства» на эти цели предусмотрено 1.8 млн леев.

Местные власти отмечают, что аэраторы воды будут установлены в озере парка для очистки воды. Эксплуатация систем аэрации обеспечит насыщение кислородом воды и, соответственно, уменьшит количество случаев заболевания/гибели рыб. Кроме того, движение воды остановит процесс цветения водорослей и накопления ила и грязи.

Заинтересованных экономических агентов призывают предоставить свои предложения на официальном сайте тендеров. Там же можно найти необходимую уточняющую информацию, передает diez.md.

Напомним, что накануне в социальных сетях появились изображения погибшей рыбы в озере в парке Валя Морилор.

А не так давно «Блокнот Молдовы» писал о массовом море рыбы в столичном озере, расположенном в парке «Валя морилор». Тогда десятки мёртвых рыб всплыли на поверхность, поставив в тупик специалистов, которые не могли объяснить причины массового замора рыбы. По их словам, подобный мор рыбы обычно происходит во время нереста или в сильную жару, но на тот момент ничего подобного не наблюдалось.

На днях были получены результаты лабораторного анализа качества воды. Как оказалось, в ней содержится высокая концентрация азота при недостатке кислорода. Причиной этого явления может быть сильное загрязнение вод озера из-за выбрасываемого в него мусора.