Четыре района Молдовы уже не наши: 15 процентов земель республики проданы иностранцам

Хотя по закону это запрещено. Законы обходятся при помощи лазеек. Всё чаще и чаще молдавские земли продаются иностранцам, даже несмотря на то, что закон вроде бы запрещает подобные вещи.

Но анализ, который подготовила Ассоциация Иностранных Инвесторов, показывает — уже около 15 процентов молдавских земель проданы иностранцам.

Грубо говоря, четыре района страны полностью проданы им. Например, в селе Гэвэносаса примерно треть жителей уже продали свои земельные участки. Василе Сердиченко, местный кадастровый инженер, поведал, что большая часть сделок была заключена в период с 2008-го по 2011-й года, и в итоге все были проданы одной компании — Consoliterra SRL.

Схожая ситуация сложилась и в соседнем селе Валень — там тоже действует Consoliterra, выкупившая примерно тысячу гектаров.

"Выкупили всё, я не знаю, зачем, наверное, дешево обошлось. Когда люди остаются без средств к существованию, продают всё, шесть-семь тысяч леев за гектар", — заявил Георге Северин, кадастровый инженер села Валень.

Как стало известно, Consoliterra активно скупает участки и в других местах — всего в более чем 60 населённых пунктах. По самому скромному подсчёту. Consoiliterra выкупила не менее восьми тысяч гектаров. Как показывает расследование RISE, фирма работает через другую компанию, зарегистрированную в РМ — ATS Agribusiness Investiments LTD из Кипра, которой, в свою очередь, владеет компания NCH Agribusiness Partners LP — регистрация на Каймановых островах, главный офис же — в Нью-Йорке,как часть крупного инвестиционного фонда. Так что концы всех этих сделок с землей ведут именно в Нью-Йорк.

ПАВЕЛ МУНТЯН