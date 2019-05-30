Третье уголовное дело против Платона передали в суд

В суде Буюкан сегодня, 30 мая, состоится первое заседание по третьему уголовному делу против бизнесмена Вячеслава Платона. Как и в первых двух, его обвиняют в мошенничестве, связанном с кражей миллиарда из трех молдавских банков, пишет Newsmaker.

Новые обвинения против Платона строятся на свидетельских показаниях Шора, который заявил, что брал и выдавал банковские кредиты по просьбе Платона, который ввел его в заблуждение.

По версии следствия, Платон, пользуясь влиянием в руководстве Moldindconbank (MICB), убедил Илана Шора взять в MICB кредиты для компаний Biro media, Univet Invest, Contrade, Molint, Talnes, Lavima Impex, которыми управлял Шор. Кредиты на общую сумму $23 410 984, 43 выдавали с 23 декабря 2013 по 30 апреля 2014.

Адвокат Вячеслава Платона Ион Крецу, которого в Молдове объявили в розыск, а затем в июле 2018 года заочно приговорили к шести годам тюрьмы за извлечение выгоды из влияния, находится за границей и продолжает изучать банковские выписки, демонстрирующие движение денег, выведенных из трех молдавских банков.

Vadim Sestopalov