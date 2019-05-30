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Общество
На всех озерах Кишинева будет установлено оборудование для очистки воды и пляжей, а в водоеме парка Валя Морилор - агрегаты для спасения рыбы
30.05.2019

На эти цели выделено 1.8 миллиона леев. До конца лета в озере парка «Валя Морилор» планируется установить 16 устройств для насыщения воды кислородом, передает Noi.md со ссылкой на сообщение врио примара столицы Руслана Кодряну в соцсети.

По словам Кодряну, эта мера позволит остановить гибель рыбы, распространение неприятного запаха и будет способствовать очистке воды. На эти цели выделено 1,8 миллиона леев.

Помимо аэраторов, Примэрия намерена приобрести современное оборудование для очистки всех пляжей и озер города с помощью солевого раствора.

Напомним, что на протяжении многих лет в озере парка «Валя Морилор» массово гибнет рыба. По мнению экологов, это явление вызвано плохим качеством воды.

ПАВЕЛ МУНТЯН


 
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