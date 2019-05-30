Ольга Кулик. За первый год KORA привезла в Молдову тонну мха

Интервью с Ольгой Кулик о первом годе ее изумрудно-зеленого бизнеса. Рубрика «Женщины в бизнесе». При поддержке Proimobil.

*** у KORA phyto design – много клиентов. У Ольги Кулик – самая «зеленая» лента новостей в Молдове в социальных сетях. Но, если вы не знаете эту компанию, то знакомьтесь. Она (KORA) занимается дизайном изделий и конструкций из живого стабилизированного мха и стабилизированных растений.

Интервью я брал у Ольги в офисе после того, как выступил в роли лотерейного барабана и перста судьбы. 29 мая бренду KORA phyto design исполнился ровно год. Еще в прошлом году, за чашкой кофе с Олей, мы вдвоем «сбрейнштормили» идею о том, что нужно придумать приз лучшему клиенту первого года работы. Долго придумывать не пришлось. Ольга – единственная в Молдове женщина-пилот с соответствующим дипломом и часами налета. Впрочем, об этом уже было снято столько репортажей молдавского телевидения, что можно не повторяться.

Так вот, идея была такая, что из списка клиентов случайно выберем одного, который получит сертификат на полет с Ольгой.

Я уже и забыл об этом, но Ольга напомнила. И попросила побыть лотерейным барабаном за чашку кофе. Отказать не смог, с закрытыми глазами ткнул пальцем в список Олиных клиентов и осчастливил лизинговую компанию.

И заодно уже взял интервью.

Оля, как бизнесмен перед бизнесменом, подведи итоги первого года

Я довольна. За первый год я не набрала кредиты, была в плюсе как компания и жила на ее прибыль. По-моему, для первого года бизнеса и первого года В бизнесе, ведь это мой первый самостоятельный опыт, это неплохо.

Ты же и не планировала миллионы?

Нет, конечно. Мои главные цели были -- быть самостоятельной и получать удовольствие от того, чем я занимаюсь.

Весь год прошел в удовольствии?

Непростых моментов хватало. Помню, как я переживала… Ни разу наши «стены» из мха не вызывали жалоб, а тут на второй день звонит клиентка и говорит: «Ольга, ваш мох сыпется». Но такого быть не может. В расстроенных чувствах приезжаю к ней, вижу, да, у стены на полу кусочки мха. Сердце падает. Спрашиваю, может что-то делали со стеной. Нет, отвечает клиентка. Ничего. Вот вы сами посмотрите… И начинает рукой с красивыми женскими ногтями со всей силы вести вниз по мху. А он же живой, нежный. Это как тюльпан или розу так ногтями по бутону провести. Конечно, он сыпется вниз. С клиенткой вопрос решили, но день уже был коту под хвост.

Или рабочие моменты. Например, в Aquaterra нельзя работать днем из-за клиентов. Так что монтаж одной из стен мы закончили в 4 часа утра. Зато мои дочки стали за этот год взрослее и самостоятельнее.

Я слышал легенды о том, как они готовят маме завтраки и не мешают спать по выходным…

Я тебе больше скажу, они уже занялись бизнесом вместе со мной. «Вложились» своими карманными деньгами в покупку форм для литья и теперь льют маленькие декоративные вазы для нашей сувенирной продукции. И я им плачу за работу, все по-честному. Они мне помогают с самого открытия. Ту стену, что ты видишь в офисе… Именно они помогали очищать мох от естественного лесного мусора.

Что сейчас умеет делать KORA phyto design? После года работы?

Стены из мха, настенные панно, логотипы компаний. Сувениры. Например, наши деревья, «бонсайчики» из мха, стали отличным корпоративным подарком. И с ноября я стала привозить не только мох, но и стабилизированные растения. Они живые, выглядят как живые, но не требуют полива и стоят годами.

Интересно, много ли мха ты привезла за год?

По весу я учет не веду, но, наверное, уже больше тонны.

Как будешь отмечать годовщину?

Искать поклонника для своего акта творчества размером с тебя…

Чего???

Ну, клиенту же трудно на словах все объяснить. Лучше показывать. Мне очень нравятся круглые настенные панно с разной текстурой мха, мы довольно много их продали. Но мне хотелось показать, как оно круто смотрится, когда очень большое. И я сделала панно метр восемьдесят в диаметре, я тебе для интервью дам именно эту фотографию, где я рядом с ним. Вот сейчас займусь поиском «хозяина» для панно. Это или большой офис или просторная квартира или дом, этому панно нужно пространство…

Павел ЗИНГАН