Всемирный День без табака: как государство может помочь снизить вред от курения

Три года назад в Молдове вступил в силу пакет антитабачных законов, который на сегодняшний день является одним из самых строгих в Европе.

В 1988 году Всемирная организация здравоохранения провозгласила 31 мая Всемирный день без табака. В этот день три года назад в Молдове вступил в силу пакет антитабачных законов, который на сегодняшний день являются одним из самых строгих в Европе.

На фоне практически тотального запрета курения в нашей стране стали активнее продвигаться вэйпы и системы нагревания табака — как альтернативные способы потребления никотина. Одним из самым востребованным продуктом в этой категории стал IQOS, который быстро завоевывает новые рынки и потребителей.

Так, совсем недавно в США — одном из самых строгих и придирчивых рынках, что касается качестватоваров и заботы о потребителе - были официально разрешены продажи IQOS.

Food and Drug Administration (FAD) - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США — более двух лет изучало документы, проводила самостоятельные исследования и подтвердила, что в аэрозоле, выделяемом через системы нагревания IQOS, как и утверждают исследования производителя, уровень токсичных веществ существенно ниже, чем в сигаретном дыме.

В странах Евросоюза также активно продвигаются альтернативные системы потребления никотина — в Великобритании врачи предписывают желающим бросить курить переходом на вэйп или другие девайсы. Отражается это и в государственных политиках здравоохранения и налогообложения.

Большинство стран уже выделило в отдельную налоговую позицию категорию табачных изделий для систем нагревания табака. Если в Великобритании акциз на 1000 сигарет составляет 354,3 евро; то акциз на табак для нагревания — 44,4 евро, то есть почти в 8 раз! ниже. Тем самым страна стимулирует переход курильщиков от дыма и пепла на альтернативные, более технологичные и инновационные системы. Те системы, которые — и это доказано различными институтами по всему миру — имеют потенциал снижения вреда для курильщиков и окружения.

Чешские законодатели по инициативе Министерств финансов и здравоохранения одобрили проект налогообложения табачных продуктов со сниженным риском, выделив продукты нагревания табака в отдельную категорию, к которой применяется ставка почти на 80 процентов ниже, чем к сигаретам. Пояснительная нотак утвержденному законопроекту напрямую ссылается на концепцию снижения риска и вреда:

«Пропорциональность налогообложения табачных изделий будет сохраняться при соблюдении принципа «снижения вреда», который гласит, что к продуктам, вредным для здоровья человека, но в меньшей степени, следует относиться по-другому».

Такая ситуация сложилась в очень многих странах ЕС. Согласно источникам, опубликованным Управлением Еврокомисии по общему налогообложению и акцизному таможенному союзу (European commission directorate-general taxation and customs union), можно собрать небольшую сравнительную таблицу — по тем странам, где табак для нагревания выделен в отдельную категорию для налогообложения.

То есть в среднем налогообложение продукции, предназначенной для систем нагреванияот 4 до 8 раз меньше, чем налоги на сигареты. А в Польше так и вовсе, акцизная ставка на нагревающийся табак равна нулю.

В Молдове хитсы (heets) или стики для систем нагревания табака IQOS входят в категорию для налогообложения, по международному таможенному коду 240399900 - «Прочий промышленно изготовленный табак и промышленные заменители табака; табак "гомогенизированный" или "восстановленный"; табачные экстракты и эссенции», и в соответсвии с странами ЕС согласно обязательствам по Соглашению об Ассоциации. Не сигареты же!

А звучащие в последнее время в Молдове заявления о том, что стики надо приравнять к налогообложению сигарет, можно сравнить с заявлением, применять к электромобилям те же налоги, что и к импортируемым автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Хотя в Молдове электромобили импортируются по таможенной ставке «ноль», и это – логично!

К тому же, по нашим подсчетам импорт стиков для IQOS в Молдову составил в прошлом году менее 1% от всех легально завезенных в страну сигарет.

Если международные компании, а альтернативные источники потребления никотина есть у всех мировых брендов, вкладываются в разработку современных технологий и инновационные продукты, то и правительства внимательно подходят к этому вопросу.

Но особую заинтересованность в приравнивании сигарет и стиков, похоже, проявляют мировые фармацевтические компании и производители классических сигарет, которые в условиях жесткой конкуренции просто боятся потерять долю рынка.

В канун Всемирного дня борьбы с курением давайте обратим внимание курильщиков на негативные последствия для здоровья этой привычки. Дадим возможность людям отказаться от курения вовсе. А тем, кто не может побороть никотиновую зависимость, предоставить выбор перехода на менее вредные для здоровья современные инновационные приборы потребления никотина.

Кстати, а вы знали, что никотин присутствует и в картошке, и в баклажанах… Но это - уже другая история.