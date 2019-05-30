С Ольгой Бузовой случилась истерика в Кишиневе: «Здесь я буду отмокать, ничего лучшего в жизни не видела!”

За всю свою жизнь российскую звезду так не встречали, как сделали это в молдавской столице [видео]

В Кишиневе в четверг пройдет долгожданное событие — чего уж там, событие года! Перед молдавскими зрителями выступит мега-звезда Ольга Бузова! Концерт Бузовой состоится в четверг вечером в летнем клубе Fanconi Riviera. Певица представит свой новый альбом и исполнит суперхиты.

Накануне звезда прибыла в молдавскую столицу. Ее поселили в президентский люкс, от чего у Бузовой случилась истерика.

- Ничего не знаю, я живу в президентском люксе! Номер правда шикарный вообще... - громко смеялась Бузова, снимая себя на видео.

Она носилась по всему номеру с телефоном в руках и поверить не могла своим глазам. «Тут миллион комнат!», «Это лучший номер за всю мою жизнь!».

- Этот номер выигрывает в номинации лучший номер за всю мою жизнь! Заказала себе чай с лимончиком и медом. Спасибо большое, Кишинев, за такой уже шикарный прием, - говорила Бузова, любуясь огромным букетом белых роз.

Звезда Инстаграмма заметила не только гримерный столик, гардеробную и комнату для переговоров («о-о-о, оба-а-алдеть»), но и иконки.

- Шикарно, шикарно, шикарно, - зациклилась дива.

В ванной певицу удивило наличие нескольких «душей».

- Здесь я буду отмокать после концерта! - восторгалась Ольга.

Сразил Бузову мраморный камин, «вино везде». «Шикарно в общем». Неистовый смех вызвал тренажер.

- Намек на то, чтобы в прекратила жрать с утра до вечера, - снова смеялась звезда.

В завершении съемки Бузова произнесла томным голосом: «Я приглашаю еще раз на мой концерт, я вас жду....» Судя по тому, что певица готова остаться в Кишиневе на неделю, мы все успеем услышать выступление известной певицы.

На сайте booking.com номер такого класса в отеле Berd's Design Hotel, где поселилась звезда, стоит чуть больше 300 евро. Надеемся, ей сделали скидку. Кстати, напротив отеля - знаменитый Тираспольский вещевой рынок, где Ольга сможет прикупить себе что-нибудь модное, почему нет?

Ольга Бузова рассказала про самый крутой гостиничный номер в ее жизни. Об этом дива российского телевидения, королева музыкальных чартов, а также самая популярная персона Инстаграма и самая обсуждаемая девушка России Ольга Бузова заявила по приезду в Кишинев. По словам артистки, она осталась под глубоким впечатлением уровнем встречи и гостиницей, в которую ее заселили организаторы концерта. "Этот номер выиграет в номинации лучший гостиничный номер за всю мою жизнь. Обалдеть!", - поделилась Ольга со своими подписчиками в Инстаграме.

ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРСКАЯ