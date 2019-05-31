Думитру Алайба: Плахотнюк исчезает

Депутат политического блока ACUM Думитру Алайба не исключат, что попытки президента Игоря Додона "убедить Москву в необходимости коалиции между Демпартией и Партией социалистов принесли свои плоды".

Как передает "ИНФОТАГ", оппозиционер отметил в социальных сетях, что "это был изначально наиболее вероятный сценарий, ведь в течение трех месяцев после парламентских выборов ПСРМ так четко и не заявила, что подобная коалиция невозможна ни сейчас, ни в будущем".

"Социалисты, касаясь этого вопроса, всегда предпочитали выражаться двусмысленно. Уверен, не все из них одобряют подобную коалицию, но опасаются высказываться против, ведь этого хочет Игорь Додон. Если предположить, что ему все же удалось убедить Москву, возникает вопрос - оценила ли все плюсы и минусы такого альянса ДПМ и не слишком ли рискован такой шаг для партии?", - сказал депутат.

Алайба считает, что "в этом случае аргументы в пользу проведения международного расследования кражи миллиарда и введения персональных санкций против коррупционеров приобретут гораздо больший вес".

"Новый состав Европарламента и Комиссии будут обсуждать эти вопросы самым серьезным образом, а, мы будем усердно работать, чтобы убедить их в такой необходимости", - сказал Алайба.

Он также не исключает возможного варианта "создания коалиции ДПМ-Шор-независмые депутаты и перебежчики".

"Как это ни странно, но сейчас лучший вариант для Влада Плахотнюка и его окружения - просто исчезнуть и не появляться в стране. На данный момент, кажется, именно этим олигарх и занимается", - считает оппозиционер.