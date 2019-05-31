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Общество
По делу Транги вызовут на допрос Григория Карамалака
31.05.2019

В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам подтвердили информацию предпринимателя Виорела Варзаря, которую он предоставил в интервью zeppelin.md. Глава прокуратуры Николай Китороагэ сообщил для publika.md, что по делу Транги на допрос вызовут и преступника Григория Карамалака, известного как Болгар.

"Все, что говорилось в этом фильме, в интервью для прокуратуры по борьбе с преступностью и особым делам, все события и люди, которые упоминались, нам известны. Всем этим занимается следствие", - заявил по телефону глава ПБОПОД Николай Китороагэ.

В то же время адвокат Виталия Калдыбы, который, предположительно, требовал у предпринимателя Виорела Варзаря деньги для Андрея Транги, комментировать эту информацию отказался. Он сослался на необходимость получить разрешение у своего клиента на разглашение каких-либо данных по этому поводу.

Не захотел общаться с нашими журналистами и адвокат Андрея Транги Ион Дрон.


 
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