Интересно то, что эта новость появилась на фоне объявления о приезде Дмитрия Козака в Кишинэу

Политолог Дионис Ченушэ утверждает, что Грузия и Украина подали совместный запрос в межправительственную группу, участвующую в обсуждениях реформирования Совета безопасности ООН.

Как сообщает Трибуна, в одной из соцсетей Дионис Ченушэ пишет, что они требуют, чтобы «право вето было ограничено для стран Совета, если они являются стороной конфликта, по которому принимается резолюция».

«Очевидно, что этот призыв касается России. Не ясно, приглашали ли Молдову подписать этот запрос. Интересно то, что эта новость появилась на фоне объявления о приезде Дмитрия Козака в Кишинэу. Интересно, откажутся ли демократы от антироссийской риторики ради создания правящей коалиции с социалистами Игоря Додона. Досрочные выборы – беда для всех политических сил, в том числе для демократов и Владимира Плахотнюка», – написал Ченушэ.

Напоминаем, что вчера президент Республики Молдова Игорь Додон объявил о том, что российский вице-премьер Дмитрий Козак приедет в Кишинэу на следующей неделе.

Андриана Кептине