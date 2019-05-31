Выход есть: Как сделать так, чтобы в Молдове педофилы и извращенцы не третировали граждан?

Проблема массового насилия вышла из-под контроля и ее надо как-то решать.

В ответ на заметку о засилье в парках Кишинева всякого рода маньяков и извращенцев нам пришел довольно дельный отклик от постоянного читателя «КП», который мы и публикуем.

«Лидия, извините, но вы пишите откровенную ересь. «Первое - камеры, второе - дежурные полицейские». Во-первых, камеры ничего не решат, извращенцы не совсем полные психи, они уйдут туда, где камер нет. Парки - это не супермаркет. Второе - негде взять столько дежурных полицейских. Полицейским нужно дать «инструменты» для борьбы с извращенцами, которых у них нет.

Того же эксгибициониста, даже при наличии на него заявления от граждан, максимум, можно привлечь за административное нарушение (непристойное поведение в общественном месте), т.е. юридически оно расценивается аналогично «нецензурной брани», а если у него есть «справка», то и этого не получится.

Что касается грубого домогательства, вплоть до изнасилований, то потерпевшие чаще не обращаются за помощью к полиции, боясь огласки. Отсюда безнаказанность таких субъектов. Если же заглянуть в проблему роста такого явления, то дело вовсе не в отсутствии видеокамер и полицейских нарядов, а в либерализации психиатрии и отсутствии у «органов» возможностей адекватно противостоять извращенцам, т.е. необходимы законы, определяющие такой вид преступности и возможности полицейского и психиатрического надзора и принудительного лечения для таких преступников.

Как решить эту проблему. Во все мире есть широкий опыт решения проблемы сексуальной и психопатологической преступности. В первую очередь это наличие в МВД специального подразделения обычно называемого «полицией нравов» (полиция нравов - это далеко не только надзор за сутенерами и проститутками, как считают обыватели), которое укомплектовано профессионалами, знающими тему и документирующих своих «подопечных» и «группы риска».

Практически уверен, что в нашей полиции вообще нет баз данных на сексуальных преступников, извращенцев и психов, склонных к сексуальному насилию, максимум, участковые инспекторы знают некоторых «сексуальных агрессоров», засветившихся «на районе».

То «гражданское общество», что мы имеем в Молдове, тут не помощник, они, напротив, усугубляют ситуацию, требуя либерализации психиатрии и права психбольных. Что-то в мире не так, если извращенец может засудить здорового человека и полицейского только за то, что тот назвал его извращенцем.

ЛИДИЯ ТКАЧ